Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться про вівторок і середу, 29 – 30 липня.

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Що відомо про негоду 29 – 30 липня?

Київська область

У вівторок, 29 липня, на території столиці та області буде хмарно з проясненнями. Там очікують дощ, грозу, а також південно-східний вітер 7 – 12 метрів за секунду.

У середу, 30 липня, на Київщині буде хмарно з проясненнями. Окрім того, синоптики попереджають про значний дощ і грозу.

Львівська область

Упродовж доби 29 липня у Львові та області місцями можливі грози. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність і обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура у серпні передбачається в межах від +20 до +26 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.