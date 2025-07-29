Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Речь идет о вторнике и среде, 29 – 30 июля.

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Что известно о непогоде 29 – 30 июля?

Киевская область

Во вторник, 29 июля, на территории столицы и области будет облачно с прояснениями. Там ожидают дождь, грозу, а также юго-восточный ветер 7 – 12 метров в секунду.

В среду, 30 июля, на Киевщине будет облачно с прояснениями. Кроме того, синоптики предупреждают о значительном дожде и грозе.

Львовская область

В течение суток 29 июля во Львове и области местами возможны грозы возможны грозы. Объявлен желтый уровень опасности.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в августе предполагается в пределах от +20 до +26 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.