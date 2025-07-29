Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в эфире телемарафона подробнее, какими будут погодные условия в ближайшие дни, передает 24 Канал.

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Какой будет погода до 3 августа?

В западных областях в июле царила более переменчивая погода с атмосферными фронтами, дождями и грозами. Зато юго-восток все это время страдал от высоких значений температуры и засухи.

В ближайшее время эта неустойчивая погода с атмосферными фронтами будет продолжаться преимущественно по западным областям.

К ним добавятся некоторые северные и центральные области. Там будут ожидать кратковременные дожди, также могут быть грозы, местами град и шквалистое усиление ветра.

Особенно на предупреждения надо обращать внимание, потому что каждый региональный центр следит, круглосуточно мониторит. Поэтому с каждым проявлением этих атмосферных фронтов будет уточняться, где именно будем ожидать эти опасные явления,

– подчеркнула синоптик.

Зато на юго-востоке погода будет оставаться жаркой.

29 – 30 июля там будет еще сильная жара до 35 – 38 градусов (особенно в южных областях). А с 31 июля температурный фон немного может выровняться, ведь как раз тогда атмосферные фронты постепенно будут терять силу.

Несколько повысится атмосферное давление, уже будет меньше осадков. Они еще останутся локально по некоторым северным и центральным областям. На остальной территории будет более спокойная ситуация,

– говорит она.

В то же время точечно также возможны осадки на юге, но они будут не такой эффективности, которая нужна для этих регионов.

Начиная с августа температурные показатели несколько выровняются: немного повысятся в западных областях – в пределах 22 – 27 градусов днем, в большинстве других будет в пределах 27 – 32, а в южных – 29 – 34.

Пока без сильной жары, но она может вернуться. Особенно в перспективе это ожидает именно юг Украины.