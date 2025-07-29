Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Какой будет погода 1 – 3 августа в Украине?

Последний месяц лета в части областей Украины начнется с осадков. Так, в пятницу, 1 августа, кратковременные грозовые дожди пройдут на Севере.

На Правобережье ветер северный, 7 – 12 метров на секунду, а на Левобережье – переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду.

Ночью на Правобережье температура воздуха будет достигать +12 – +17 градусов, днем +25 – +30 градусов. Между тем на Левобережье +18 – +23 и +32 – +37 градусов соответственно.

В субботу, 2 августа, на Севере, вероятно, сохранится дождливая и неустойчивая погода. В остальных регионах будет умеренно тепло и сухо. Ветер переменных направлений, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью +13 – +19 градусов, днем +26 – +32, однако на Юго-Востоке ночью +19 – +24 градуса, днем +33 – +39.

В воскресенье, 3 августа, на Востоке ночью грозовые дожди, днем также в северных и центральных областях. Местами возможны сильные грозы, шквалы и град.

Ветер юго-восточный, на Западе северный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +13 – +19 градусов, днем +26 – +32, но в центральных и юго-восточных регионах ночью +19 – +24, днем +33 – +39 градусов.

Прогноз погоды на месяц