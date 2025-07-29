Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Якою буде погода 1 – 3 серпня в Україні?

Останній місяць літа в частині областей України почнеться з опадів. Так, у п'ятницю, 1 серпня, короткочасні грозові дощі пройдуть на Півночі.

На Правобережжі вітер північний, 7 – 12 метрів на секунду, а на Лівобережжі – змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Уночі на Правобережжі температура повітря сягатиме +12 – +17 градусів, удень +25 – +30 градусів. Тим часом на Лівобережжі +18 – +23 та +32 – +37 градусів відповідно.

У суботу, 2 серпня, на Півночі, ймовірно, збережеться дощова й нестійка погода. В інших регіонах буде помірно тепло й сухо. Вітер змінних напрямків, 5 – 10 метрів на секунду.

Уночі +13 – +19 градусів, удень +26 – +32, однак на Південному Сході вночі +19 – +24 градуси, удень +33 – +39.

У неділю, 3 серпня, на Сході вночі грозові дощі, вдень також у північних і центральних областях. Подекуди можливі сильні грози, шквали та град.

Вітер південно-східний, на Заході північний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +13 – +19 градусів, удень +26 – +32, але в центральних і південно-східних регіонах уночі +19 – +24, удень +33 – +39 градусів.

Прогноз погоди на місяць