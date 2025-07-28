Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Зверніть увагу Якою буде погода у серпні: прогноз на місяць

В яких областях буде спека, а де дощі та грози цього тижня?

Цього тижня у південних, центральних і східних областях буде аномальна спека. Усе через спекотну й суху повітряну масу з центральних районів Азії й Туреччини.

Тим часом на Заході та крайній Півночі відчутно прохолодніше через вплив атмосферних фронтів, дощі й переважання значної кількості хмарності.

За прогнозом Кібальчича, у вівторок, 29 липня, у західних, місцями північних і центральних регіонах погода буде нестійкою. Очікуються дощі та грози, подекуди сильні зливи, град і шквали до 20 метрів на секунду. Водночас на Сході й Півдні буде сухо та спекотно.

У західній частині вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. На решті території України переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. На Заході вночі +13 – +18, удень +19 – +24. На решті території вночі +18 – +23, удень +30 – +35, тільки на Півдні подекуди +38 – +40 градусів.

У середу, 30 липня, короткочасні грозові дощі пройдуть уже на більшій частині України. Вдень подекуди будуть шквали і град. Втім, на Півдні та Сході, як і раніше, сухо та спекотно.

Вітер на Лівобережжі східний, на Правобережжі – північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. У західних областях уночі +12 – +17, удень +19 – +24. На решті території +18 – +23 та +30 – +35 градусів відповідно. Лише у південно-східних регіонах подекуди до +40 градусів.

У четвер, 31 липня, вночі на півночі Лівобережжя грозові дощі. Удень опади подекуди очікуються в північних областях. На решті території переважно без них.

Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, але на крайньому Заході змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +11 – +18 градусів, удень +24 – +30. Однак на Сході вночі +18 – +23, удень +32 – +38 градусів.

У п'ятницю, 1 серпня, короткочасні грозові дощі очікуються лише на Півночі. Вітер на Правобережжі північний, 7 – 12 метрів на секунду, на Лівобережжі змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Уночі на Правобережжі +12 – +17 градусів, удень +25 – +30. Тим часом на Лівобережжі вночі +18 – +23, удень +32 – +37 градусів.

У суботу, 2 серпня, на Півночі збережеться дощова й нестійка погода. В інших регіонах переважно помірно тепло й сухо.

Вітер, змінних напрямків, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +13 – +19, удень +26 – +32 градуси. Однак у південно-східних областях уночі +19 – +24, удень +33 – +39 градусів.

У неділю, 3 серпня, вночі на Сході очікуються грозові дощі. Удень також у центральних і північних областях. Окрім того, подекуди можливі сильні грози, град і шквали.

Вітер південно-східний, у західних областях північний, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +13 – +19, удень +26 – +32 градуси. У південно-східних і центральних регіонах уночі +19 – +24, удень +33 – +39 градусів.