Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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В каких областях будет жара, а где дожди и грозы на этой неделе?

На этой неделе в южных, центральных и восточных областях будет аномальная жара. Все из-за жаркой и сухой воздушной массы из центральных районов Азии и Турции.

Между тем на Западе и крайнем Севере ощутимо прохладнее из-за влияния атмосферных фронтов, дожди и преобладание значительного количества облачности.

По прогнозу Кибальчича, во вторник, 29 июля, в западных, местами северных и центральных регионах погода будет неустойчивой. Ожидаются дожди и грозы, местами сильные ливни, град и шквалы до 20 метров в секунду. В то же время на Востоке и Юге будет сухо и жарко.

В западной части ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. На остальной территории Украины преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. На Западе ночью +13 – +18, днем +19 – +24. На остальной территории ночью +18 – +23, днем +30 – +35, только на Юге местами +38 – +40 градусов.

В среду, 30 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут уже на большей части Украины. Днем местами будут шквалы и град. Впрочем, на Юге и Востоке, как и ранее, сухо и жарко.

Ветер на Левобережье восточный, на Правобережье – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. В западных областях ночью +12 – +17, днем +19 – +24. На остальной территории +18 – +23 и +30 – +35 градусов соответственно. Только в юго-восточных регионах местами до +40 градусов.

В четверг, 31 июля, ночью на севере Левобережья грозовые дожди. Днем осадки местами ожидаются в северных областях. На остальной территории преимущественно без них.

Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, но на крайнем Западе переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +11 – +18 градусов, днем +24 – +30. Однако на Востоке ночью +18 – +23, днем +32 – +38 градусов.

В пятницу, 1 августа, кратковременные грозовые дожди ожидаются лишь на Севере. Ветер на Правобережье северный, 7 – 12 метров на секунду, на Левобережье переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду.

Ночью на Правобережье +12 – +17 градусов, днем +25 – +30. Тем временем на Левобережье ночью +18 – +23, днем +32 – +37 градусов.

В субботу, 2 августа, на Севере сохранится дождливая и неустойчивая погода. В остальных регионах преимущественно умеренно тепло и сухо.

Ветер, переменных направлений, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +13 – +19, днем +26 – +32 градуса. Однако в юго-восточных областях ночью +19 – +24, днем +33 – +39 градусов.

В воскресенье, 3 августа, ночью на Востоке ожидаются грозовые дожди. Днем также в центральных и северных областях. Кроме того, местами возможны сильные грозы, град и шквалы.

Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +13 – +19, днем +26 – +32 градуса. В юго-восточных и центральных регионах ночью +19 – +24, днем +33 – +39 градусов.