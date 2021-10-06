Поездка в зону боевых действий: что взять с собой и как оказать первую домедицинскую помощь

Институт массовой информации провел тренинг по безопасности для журналистов, планирующих работать или уже работающих в зоне боевых действий. В течение трех дней представители СМИ учились правильно готовиться и планировать работу перед выездом в горячие точки.

Что надо взять с собой в зону боевых действий

Подготовку к поездке в зону боевых действий целесообразно начинать заблаговременно. Необходимо подготовить рюкзак с вещами, которые могут понадобиться.

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В частности, необходимо при себе иметь:

телефон;

Power Bank;

документы и их копии (на случай, если у вас попросят, – собственные не отдавать);

1 литр воды (не пить, а оставить ее на крайний случай);

большую пачку влажных салфеток;

тренинговые носки и термобелье;

средство от насекомых;

деньги (часть оставить на себе, часть – в рюкзаке); также рекомендуется иметь с собой 100 долларов, поскольку за эту стоимость можно доехать из одной точки оккупированных территорий в другую;

фонарик с красным светом и запасные батарейки;

дождевик;

металлическую кружку;

чай, кофе (пакетированные);

блок сигарет и спички;

сухпаек;

индивидуальные лекарства.

очки.

Безопасность спасателя

Начало курса ознаменовалось теоретическими и практическими занятиями в соответствии с протоколом ТССС AC и алгоритмом MARCH.

Что такое ТССС (Tactical Combat Casualty Care) Общий протокол оказания домедицинской помощи на поле боя. Это последовательный перечень важнейших действий. В отличие от гражданской медицины, это не просто определенный алгоритм действий, это еще и тактическая составляющая. Это понимание общей картины поля боя и разграничение различных действий на разных этапах боя или в разных его частях. Протокол ТССС доступен для всеобщего обозрения на сайте Национальной ассоциации специалистов по неотложной помощи США (NAEMT).

Инструктор по тактической медицине, военный парамедик Василий Широкорад отмечает, что в зоне боевых действий надо знать, как оказать прежде всего первую домедицинскую помощь самому себе. Ведь могут произойти ситуации, когда рядом никого не будет.

Существует международный алгоритм оказания первой домедицинской помощи как у военных, так и у гражданских. Они различаются по названиям, но их смысл примерно одинаковый. Прежде всего, чего мы хотели бы добиться – понимания этих алгоритмов. Василий Широкорад Инструктор по тактической медицине, военный парамедик

Почему важна последовательность оказания первой домедицинской помощи

К созданию такого протокола действий помощи пострадавшим в военных условиях пришли в США в конце 1990-х годов. После военных действий Соединенных Штатов в Афганистане в 2001 году этот протокол был расширен и принят за основу для всего медицинского персонала США, а затем и для стран НАТО.

Василий Широкорад пояснил, что по этому алгоритму сначала работали военные. Но сейчас он применяется и в гражданской жизни с определенными особенностями и адаптациями.

Исследования показали отрицательный результат в свое время. Как будто бы бойцы были подготовлены, проходили курсы по тактической медицине, знают, как оказывать первую домедицинскую помощь, но было большое количество превентивных смертей – таких, которые можно было предотвратить, если бы помощь была оказана правильно или вовремя,

– рассказал Широкорад.

Все действия надо делать последовательно / Фото из фейсбука Василия Широкорада

Исследователи и военные медики пришли к тому, что эти смерти случаются не потому, что люди не знают, как оказывать первую помощь, а делают определенные вещи непоследовательно. После этого были разработаны алгоритмы, по которым сейчас и работают.

У нас есть критические состояния, которые угрожают жизни и предшествуют смерти. Эти состояния следуют последовательно друг за другом. Например, без дыхания человек может прожить 5–7 минут, после чего у человека происходят необратимые процессы в головном мозге. Соответственно, если этот вопрос не решить, то человек умрет,

– пояснил парамедик.

Все критические состояния идут друг за другом / Фото Алины Туришин, 24 канал

Собственная безопасность – прежде всего

В зоне боевых действий прежде всего надо помнить о собственной безопасности. Ведь вместо одного спасателя и одного пострадавшего из-за несоблюдения мер безопасности может быть два пострадавших и ни одного спасателя, добавил эксперт.

Когда работают снайперы и кого-то ранили в бедро, то не надо сразу бежать на помощь. Потому что велика вероятность того, что тот, кто побежал спасать, ляжет рядом с раненым от пули того же снайпера. Прежде всего надо подумать о собственной безопасности и только тогда приступать к выполнению своих обязанностей миссии спасения,

– подчеркнул Широкорад.

При работе с кровотечениями кровь может нести опасность заражения и для того, кто спасает. Инструктор по тактической медицине пояснил, что "никто не знает, даже самый близкий друг, болеет ли раненый. Он и сам может этого не знать. Мы работаем руками, где есть микротрещины. Соответственно, это большие ворота для инфекций". Поэтому всегда надо иметь при себе медицинские перчатки.

При себе надо всегда иметь перчатки, чтобы не навредить себе и пострадавшему / Фото Алины Туришин, 24 канал

Все критические состояния, угрожающие жизни, идут последовательно друг за другом. В частности, при массивном или критическом кровотечении человек может умереть через три минуты. Поэтому это следует решать как можно быстрее. Пока проблема массивного кровотечения не будет решена, к следующей не надо приступать, ведь человек может истечь кровью.

Без дыхания человек может прожить 5–7 минут, после этого у человека происходят необратимые процессы в головном мозге. Соответственно, если этот вопрос не решить, то человек умрет. При пневмотораксе, когда у человека в грудной клетке накапливается лишний воздух, – смерть наступает в течение 20–30 минут.

Нет нужды и здравого смысла заниматься проблемами грудной клетки, если человек просто не может дышать. Или накладывать шину на сломанную конечность, если в это время человек умирает от неостановленного наружного кровотечения. Соответственно, все состояния надо ставить поочередно и приоритетно, исходя из того, что важнее и более критично,

– добавил Широкорад.

Все мировые протоколы оказания догоспитальной помощи пострадавшим так или иначе базируются на определенном алгоритме действий, который построен на поддержании жизненно важных функций организма, таких как дыхание и кровообращение. В частности, и алгоритм MARCH. Он содержит основные последовательные пункты оказания помощи, среди которых:

Massive Bleeding (массивное кровотечение) – остановка кровотечения, угрожающего жизни;

– остановка кровотечения, угрожающего жизни; Airways (дыхательные пути) – обеспечение проходимости дыхательных путей;

– обеспечение проходимости дыхательных путей; Respiration (дыхание) – закрытие всех открытых ран грудной клетки;

– закрытие всех открытых ран грудной клетки; Circulation (циркуляция) – полный осмотр раненого, остановка кровотечений, диагностика шока;

– полный осмотр раненого, остановка кровотечений, диагностика шока; Hypothermia (гипотермия/ЧМТ – черепно-мозговая травма) – предупреждение гипотермии.

Алгоритм MARCH содержит основные последовательные пункты оказания первой домедицинской помощи / Фото Алины Туришин, 24 канал

Как остановить массивное кровотечение

В частности, первый этап – массивное кровотечение (M – Massive Hemorage) как наиболее частая причина потерь личного состава. Это потеря большого количества крови за короткий промежуток времени. В среднем у каждого человека пять литров крови, которая циркулирует. Василий Широкорад говорит, что человеку с внутренним кровотечением оказать первую медицинскую помощь нельзя. И при такой травме время, когда может наступить летальный случай, более растянуто, чем когда у пострадавшего открытое кровотечение.

Есть три случая открытого кровотечения: венозное, капиллярное и артериальное. Однако при оказании домедицинской помощи это не играет роли. В частности, в зоне боевых действий,

– уточнил Широкорад.

Простейшими и характерными признаками массивного кровотечения из ран конечностей является импульсный характер истечения крови или быстро увеличивающаяся лужа крови. Если возле человека есть песок или снег, которые поглощают кровь, то ее будет видно на одежде. Однако, по словам Широкорада, есть одно состояние, когда сначала крови фактически может и не быть, но со временем ее будет очень много. Речь идет, в частности, о травматической ампутации конечностей.

Почему у нас есть эта защитная реакция организма? При таком большом ранении все сосуды резко сужаются. Это защитная реакция организма – так мозг пытается сохранить кровь. Но через 10–30 секунд, в зависимости от различных факторов, кровь начинает быстро вытекать. Поэтому, если мы видим признаки такой травмы, необходимо сразу принять меры по остановке кровотечения,

– пояснил специалист.

При травматической ампутации конечностей крови со временем станет очень много / Фото Алины Туришин, 24 канал

Такого раненого надо осмотреть на наличие видимоого внешнего кровотечения из других мест и остановить его. Все критические кровотечения надо закрывать давлением. Если у нас есть область, где мы не можем наложить жгуты или турникеты, то мы будем использовать метод остановки – тампонаду или просто давить на рану.

Тактические узловые турникеты для остановки кровотечения / Фото Алины Туришин, 24 канал

При критическом кровотечении необходимо перекрывать полностью все магистральные каналы. Место наложения должно быть на 5–7 сантиметров выше источника массивного кровотечения. Если невозможно быстро определиться с местом истечения крови, наложить турникет надо как можно выше, прямо поверх одежды. Затем необходимо убедиться в отсутствии дальнейшего кровотечения и наличии дистального пульса на пораженной конечности.

Место наложения должно быть на 5–7 сантиметров выше источника массивного кровотечения / Фото Алины Туришин, 24 канал

Инструкторы по тактической медицине советуют в зоне боевых действий не отдавать собственный турникет. Ведь в случае, если ранят именно вас, на поиски подручного предмета будет потрачено время. Раненого с массивным кровотечением надо осмотреть и убедиться, что кровь не течет из других мест.

В случае, если кровотечение не остановлено – можно использовать еще один турникет. После этого необходимо надписать время наложения турникета несмываемым маркером, желательно на лице раненого.

Перекрыть кровотечение можно подручными предметами, крепко зажав рану / Фото Алины Туришин, 24 канал

Если по анатомическим причинам наложить турникет невозможно (паховая и подмышечная зоны и массовое кровотечение из шеи), выполнить прямое давление на рану с последующим тугим тампонированием раны бинтом, наполненным контактным гемостатиком (каолин, хитозан) или стерильным перевязочным материалом.

Продолжать прямое давление на рану поверх тампонирования в течение по меньшей мере 3 минут. Если используется материал без контактного гемостатика – время должно быть не менее 10 минут. После выполнения манипуляции нужно убедиться в отсутствии кровотечения и наложить поверх раны компрессионную повязку. Обязательным является контроль наличия дистального пульса на пораженной конечности.

Дыхательные пути

Прежде всего надо оценить проходимость верхних дыхательных путей у пострадавшего. В случае непроходимости дыхательных путей или угрозы ее возникновения следует:

высунуть нижнюю челюсть пострадавшего (чтобы язык не перекрывал дыхательные пути);

посчитать 10 секунд (трехзначными числами "501, 502, 503...") и убедиться, что пострадавший сделал как минимум два полных цикла дыхания;

помочь пострадавшему занять любое удобное положение для лучшего обеспечения проходимости дыхательных путей, в том числе и положения сидя (если он в сознании);

если пострадавший без сознания, то необходимо придать ему стабильное положение на боку.

Пострадавшему надо обеспечить дыхание, чтобы не запал язык / Фото Алины Туришин, 24 канал

Дыхание

Если у пострадавшего нарушение дыхания, которое прогрессирует, и имеется ранение грудной клетки – нужно предполагать развитие напряженного пневмоторакса (прогрессивного накопления воздуха или газа в плевральной полости с одновременным повышением давления в ней). В таком случае пострадавшему надо уменьшить давление в плевральной полости.

Пострадавшему надо уменьшить давление в плевральной полости / Фото Алины Туришин, 24 канал

Все открытые раны грудной полости или раны, которые всасывают воздух, следует немедленно герметизировать специальной наклейкой с клапаном. Если наклейка с клапаном отсутствует, использовать специальную наклейку без клапана.

В таком случае наблюдайте за пострадавшим на предмет развития напряженного пневмоторакса. Если у пострадавшего нарастает гипоксия и увеличивается частота дыхания – следует поднять наклейку, чтобы воздух смог выйти, и сжать раненую часть грудной клетки, чтобы принудительно убрать оттуда часть накопленного там воздуха.

Все открытые раны грудной полости или раны, которые всасывают воздух, следует немедленно герметизировать / Фото Алины Туришин, 24 канал