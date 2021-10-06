Тарас в эксклюзивном интервью 24 каналу откровенно рассказал о начале волонтерской деятельности в Крыму, самых эмоциональных поездках на Донбасс, жизни гражданских людей на прифронтовых территориях, потребностях украинских военнослужащих в 2014 году и сейчас и многом другом.

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Вы начали заниматься волонтерством сразу после того, как российские оккупанты ворвались на украинские земли. С чего началась Ваша история?

Наша история началась с "Эвакуации Крым". Эту инициативу проявили я, Мария Науменко и Андрей Борисенко. Наша цель состояла в том, чтобы в случае военного столкновения, а это как раз был 2014 год и все шло к тому, помочь гражданским перебраться из Крыма на материковую Украину. Наладили логистическую цепь, коммуницировали с большим количеством людей, чтобы в момент наступления этого столкновения все уже работало правильно. Развернули палатки на "перешейке" с Крымом, чтобы помочь людям добраться в безопасное место.

После этой инициативы начали ездить на передовую, помогали военнослужащим, которые пошли воевать во время первой волны мобилизации. Это были не только кадровые военные, но и те, кого призвали. Мы обеспечивали их различными средствами защиты, которые помогали спасать жизни. Мотив наших действий был прост. Во-первых, туда пошли наши друзья, родственники. В один момент вся страна перешла на военный режим существования. А во-вторых, к тому времени мы уже были известными исполнителями, поэтому к нам обращались за помощью. Мы могли аккумулировать определенные ресурсы, чтобы у военнослужащих были те вещи, которые им не давали Вооруженные силы. Мы не могли действовать по-другому.

Мы приезжали, засветло разгружали все, а ночью происходил обстрел, было боевое столкновение. Те вещи, которые мы привозили, спасали воинам жизнь.



Тарас Тополя с командой на передовой / Фото Тараса Тополи

Поездки на Донбасс

Что чувствовали, когда впервые приехали на линию соприкосновения?

Самыми сложными были 2014 – 2015 годы. За это время мы пережили широкий спектр эмоций. От вдохновения и надежды о том, что не все потеряно, все будет хорошо, что наш народ может сплотиться, объединяться в критические моменты жизни, до страха и ненависти, отчаяния в моменты, когда гибли люди. Когда части украинского населения абсолютно безразлично на войну.

То состояние, в которое мы попали в 2014 году, я называю борщом. В нем было намешано все. И каждый в этом борще был каким-то ингредиентом. Но, в конце концов, борщ остается украинским даже тогда, когда часть его ингредиентов украли россияне. Все равно это наш борщ.



Украинские военнослужащие / Фото Тараса Тополи

В одном из интервью вы признались, что предпочли бы вообще никогда не влезать в военную сферу, потому что из собственных источников знаете, какая ситуация в украинской армии сейчас. Однако с приходом войны все изменилось и Вы изучили много вопросов, касающихся военной тематики. Что мотивирует продолжать помогать украинским военным, заниматься волонтерством?

Сейчас помощь военным происходит немного в другом формате. Сейчас она заключается в работе на институциональном уровне с Вооруженными силами и Министерством обороны для улучшения обеспечения военнослужащих в медицинской сфере. Мы, насколько можем, контролируем определенные процессы, целью которых является повышение уровня боеспособности Вооруженных сил. Это отладка системы, которая позволяла бы каждому военному иметь соответствующие навыки, касающиеся спасения собственной жизни. А также иметь достаточное количество средств для этого и умение пользоваться ими.

Вы являетесь соучредителем благотворительного фонда "Свободные-ЮА". Как трансформировалась деятельность фонда с момента его основания, с 2015 года?

Сейчас благотворительным фондом занимается моя подруга Екатерина Ничаева. Если раньше фонд помогал только военным, то сейчас оказывает помощь и гражданским на прифронтовых территориях. Отвозим туда средства гигиены, медицины. Также помогаем детям, потому что они очень страдают.

А как там живут дети?

Недавно у нас была поездка в Родинское. Это городок в Донецкой области, расположенный в нескольких десятках километров от зоны разграничения. Очевидно, что он находится под информационным влиянием России. Там тяжело с ресурсами, работой, учебной сферой. Таких городков сотни. Но у этого населенного пункта есть отличие от других. Помещение, в котором когда-то был ночной клуб, активисты переоборудовали под клуб патриотического воспитания.

Они сплачивают вокруг себя детей, играют в шахматы, занимаются спортом, учат работать с компьютерами. Пытаются включить этих детей в украинское информационное пространство и делают все возможное для того, чтобы они отождествляли себя с Украиной.



Тарас Тополя на Донбассе / Фото из фейсбука Тараса Тополи

Но на Востоке есть огромная проблема, потому что многие люди вообще не отождествляют себя с Украиной. И с этими людьми прежде всего нужно работать словом. Пока стоят военные, то пророссийские настроения не "залетают". Но если убрать фактор их присутствия и представить, что завтра их не будет, то в настоящее время ситуация такова, что там, скорее всего, не будет Украины.

Будет пророссийская территория с людьми, слабо интегрированными в наше информационное и культурное пространство. Поэтому с этими людьми нужно было начинать работать еще вчера.

Сейчас также ездите туда самостоятельно, или уже реже?

Сами военную помощь уже давно не возили, потому что я являюсь поборником идеи, что из военного бюджета, который является достаточно большим, государство должно обеспечивать военнослужащих не только деньгами, но и материально-техническими средствами. Сейчас вместо сбора средств мы стараемся побудить Министерство обороны и Вооруженные силы обеспечивать воинов всем необходимым, ведь для этого есть бюджет из налогов, которые платим мы, украинцы.

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Наверное, Вы неоднократно общались с людьми, которые живут на подконтрольной территории Донбасса. Какие рассказы поразили больше всего?

Все эти истории с 2014 и 2015 годов. Когда страна из мирного состояния жизни перешла в военное. Мы поняли, что армия развалена, БТРы не ездят, дырявые бронежилеты, формы и аптечек нет, оружие оставляет желать лучшего. Прежде всего тогда поражала самоотверженность украинцев, которые шли воевать. Конечно не все, но большинство из них были мотивированы отстаивать территориальную целостность государства, бороться за людей, за территории. Поражало и то, насколько уничтожена и разграблена украинская армия. Как мы все могли такое допустить?

В начале войны можно было приехать на любой блокпост. И там вместо униформы военнослужащих мы видели британские формы, немецкие бундесы. Они носили средства защиты, которые контрабандой привезли волонтеры.



Военнослужащие с рисунками от детей / Фото Тараса Тополи

С одной стороны мы видели, как страна присоединяется к волонтерам, а с другой – военных в форме из секонд-хендов и бронежилетах. Но это были хорошие бронежилеты, которые спасали жизни. Это давало надежду на то, что украинский народ не даст Вооруженным силам упасть, а максимально будет поддерживать их. И в том, что военные выполнили свой долг, что Украина удержалась, есть большая заслуга украинских людей, которые помогли волонтерам.

Вы неоднократно самостоятельно отвозили все собранные вещи на Восток. Не знали, что Вас ждет там. Родные оставались дома. Что говорили жена, сыновья, когда вы ехали на Донбасс?

Конечно, она переживала, но понимала, что так нужно.



Тарас Тополя с военнослужащим / Фото Тараса Тополи

Как проходил ваш день, когда приезжали на Донбасс? Что чувствовали, когда приближались к линии соприкосновения?

С разных позиций к нам поступали просьбы, где отмечали, что нужно и на когда. Как правило, это нужно было на вчера. Понимая, что надо, мы собирали все и уже тогда садились в микроавтобус и ехали на передовую. Бывало такое, что за день проезжали 2 – 3 пункта, а было и такое, что за 2 дня успевали объехать 16 позиций.

В большинстве случаев делали это засветло, потому что ночью начинались обстрелы. Несколько раз попадали под них, нас вывозили с позиции с выключенными фарами, под грохот минометов. Но после этого мы возвращались в гражданскую жизнь, а ребята оставались там. На этом контрасте понимали, что должны делать все возможное для того, чтобы они также вернулись. По крайней мере то, что от нас зависит, мы делали. Конечно, не всегда успевали и не все получалось так, как надо.

Какие ситуации во время поездок на Восток были самыми опасными?

Иногда во время поездок бродили на передовой и лесопосадками заезжали почти на сторону врага. Это было страшно. Боялись попасть в плен. Потому что ездили по территориям, которые непонятно кто контролировал.

Подарки от военных

Какие самые ценные подарки получали от военных?

В нашем офисе есть много подарков. Военнослужащие делали креативные вещи из того, что имели.

Самый важный подарок – это наши друзья, знакомые и все украинцы, которые вернулись обратно живыми.

Тарас посоветовал нам пообщаться с соучредителем "Свободные-ЮА" Екатериной Ничаевой. Она рассказала об особых подарках, которые волонтеры получили на передовой.

"Это был 2014 год и, пожалуй, одна из первых поездок в 72-ю бригаду. Тогда были самые тяжелые времена, когда не было одежды и военной амуниции. Мы привезли обувь, бронежилеты, много лекарств и аптечек. Ребята подписали нам первый флаг, а мы привезли им рисунки от школьников и еще флаги, которые были на вес золота, их вешали на позициях", – рассказала Екатерина.

Поездка команды "Свободные-ЮА" в 2014 году на Донбасс / Фото Екатерины Ничаевой

Также Екатерина поделилась, что тогда упаковали медикаментами 380 аптечек, у которых были и кровоостанавливающие средства, и турникет (такого в 2014 году еще нигде не было): "Не буду описывать то, насколько трудно было собирать на это средства, потому что и так понятно. Если не хватало на что-то, то мы с ребятами всегда докладывали собственные деньги и старались максимально закрывать потребности военных".

Аптечки для военных / Фото Екатерины Ничаевой

Такие плашки на стену из полена и отстрелянных гильз сделали нам ребята из 72 бригады – артиллеристы. Мы к ним приезжали каждый раз, как ехали на Восток. Покупали им и тепловизоры, и подзорные трубы, и бинокли. Также обустроили пункт наблюдения в Авдеевке, откуда была видна оккупированная часть Донецка и Донецкий аэропорт,

– добавила Ничаева.

Подарок от 72 бригады и пункт наблюдения в Авдеевке / Фото Екатерины Ничаевой

Возвращаемся к разговору с Тарасом о волонтерстве и моментах с войны, которые запомнились больше всего​.

Эмоции на передовой и их отражение в творчестве

Помните самые тяжелые моменты, которые переживали там?

Однажды мы привезли на блокпост огромное количество необходимых вещей. Ребята хранили их в палатке. Мы привезли, разгрузили и уехали. А ночью все накрыло минометным огнем, оно сгорело вместе с палаткой. Но это только вещи. А вот жизнь людей не вернешь.

Много военных тогда погибли?

Не могу точно сказать, сколько людей пострадали, но это была форс-мажорная ситуация. Они не успели вырыть окопы, а обстрел начался.

А самые радостные моменты?

Несколько лет назад мы выступали на фестивале в Днепре. Тогда к нам подошли фотографироваться два парня, им где-то лет по 20. И говорят: "А вы нас не помните? Полтора года назад вы привезли нам вещи, которые были необходимы. Теперь мы вернулись с передовой, пришли на концерт, чтобы поблагодарить". Такие моменты очень приятны.

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Волонтерство занимает очень много времени. А для артиста время очень ценное, ведь постоянно гастроли, концерты. Что Вы потеряли за это время и что было самым трудным?

Волонтерство занимало много времени, но мы не прекращали концертную деятельность. Чтобы жить, двигаться вперед, надо заниматься любимым делом. Но морально-психологическое состояние было очень тяжелое. Особенно это проявлялось в написании новых песен. Эмоции накрывали и оставляли свой отпечаток. Тогда написали альбом "Все красиво", где есть песня "У книжках" и много других композиций, которые появились в том эмоциональном состоянии.

"Антитела" – "У книжках": смотрите видео онлайн

Были случаи, когда выступали для военных, но в основном мы приезжали на передовую не для концертов. Ездили, чтобы обеспечить вещами, которые спасают жизни.

Сколько денег собрали на армию, ведете подсчет?

Я уже не помню, но в 2016 – 2017 годах было примерно 8 миллионов гривен. На эти средства привезли и передали военнослужащим различные материально-технические средства.

Очень мало украинских звезд занимаются военным волонтерством. Почему?

Видимо, недостаточно мотивированы. Видимо, считают, что это ненужно.

А сотрудничаете ли с другими публичными людьми, которые помогают украинской армии?

Да, конечно. Мы сотрудничали с Сергеем Притулой и я очень уважаю его за то, что делает. Более того, Сергей Притула несколько раз помогал нам финансово, когда видел, что идет сбор и нужны средства.



Тарас Тополя и Сергей Притула / Фото из инстаграма Тараса Тополи

Тарас, какова цена Вашего мирного неба?

Цена моего мирного неба и всех украинцев – это более 30 тысяч погибших украинских граждан. Это миллионы гражданских людей, жизнь которых больше никогда не будет такой, какой была до 2014 года. Она изменилось не к лучшему.

Цена нашего мирного неба – это общая ответственность, которая стоит очень много. Если будем относиться к ней халатно, то мы негодяи. Мы несем ответственность перед собой и всеми украинцами за то, какой будет страна завтра, учитывая все то, через что она прошла. Учитывая ту цену, которую заплатила за это мирное небо. Осознавая все это, мы должны еще больше работать и прилагать усилия для развития государства во всех направлениях. Каждый на своем месте. Чем больше личный вклад в государство, его независимость, развитие культуры, науки, экономики, тем лучше. Это и является маркером того, осознаем мы цену на самом деле, или нет.

24 канал благодарит защитников и волонтеров за мирное небо. Мы гордимся и восхищаемся вами. Слава Украине! Героям Слава!