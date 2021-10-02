Я мало что помню из того времени – мозг человека обладает способностью забывать плохое. Для проекта 24 канала "Цена мирного неба", посвященного защитникам Украины, я решила выяснить прежде всего для себя, почему же папа тогда отправился на войну и как с этим всем справлялась мама.

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Сейчас моему отцу – Василию Минджосе с позывным "Оса" – 44 года. Он живет в поселке Шкло Яворивского района, женат, у него двоих детей. Историю своего отца я услышала только в 22 года, 8 лет с начала войны. До этого я знала только отдельные моменты, о которых мне рассказывала мама.

Когда остальные прятались, сам пошел в военкомат

Папа был участником Революции Достоинства. Осенью 2014 года он решил, что не может сидеть дома, пока другие рискуют своей жизнью. Однако повестку на службу так и не получил, поэтому в военкомат отправился сам. Отец вспомнил, что 4 раза ходил в комиссию, а ответ слышал тот же – просили подождать. Тогда он увидел в соцсетях фотографию знакомого с оружием в руках. Позвонил и выведал все. Так папа решил присоединиться к добровольческому батальону "Правый Сектор".

Сумка лежала собранная 2 месяца. Я выходил из дома и думал, что это может быть последний раз. Страшнее всего было решиться и взять ту сумку в руки,

– признался папа.

Ко дню разговора ни я, ни мама не знали, что он тогда вынашивал свой план несколько месяцев. Тогда решил соврать моей маме и рассказал, что якобы едет в тренировочный лагерь, чтобы научиться обращаться с оружием.

"Говорил, что после армии прошло много лет, а он не помнит, как держать автомат. Хотел натренироваться, чтобы защитить нас, если враг доберется до Запада Украины... А еще он перед тем купил домой много запасов. Помнишь? 2 мешка муки, мясо, сахар, крупы. Я тогда так удивлялась. Уже сейчас понимаю, что он знал, что поедет на восток", – сказала моя мама, Мария.

Я слушала об этом, как впервые. Ведь все, что помню из того времени – это мокрые глаза мамы по вечерам и заверения, что все в порядке.

О "тренировочном лагере", в который отправлялся папа, знали только они вдвоем. Он пришел в гости к моей бабушке и тете, чтобы для себя с ними попрощаться, однако и словом не обмолвился, что куда-то едет. На следующий день отправился в Днепропетровский в батальон. На вокзале он позвонил своей маме и рассказал обо всем. После слез и просьб вернуться, она благословила сына.

"Несмотря на все уговоры, он не хотел оставаться дома. Говорил, что не сможет объяснить это сыну, который когда-то спросит, где он был, когда началась война. Папа хотел, чтобы у твого брата было с кого брать пример", – рассказала мне мама.

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На 30 мужчин было 7 автоматов

Папа рассказал, что сначала отправился в батальон. Там его сразу назначили командиром взвода.

"У нас не было званий. Назначили меня, потому что был смышленым мужиком", – пояснил он мне.

За несколько месяцев взвод отправили на передовую – в поселок Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. "Оса" вспомнил, что когда ехали на войну, были сильные морозы. Автобус несколько раз останавливался и под ним разжигали огонь, чтобы розмерзлась смазка.

Нас приехало 30, а автоматов было только 7 и 1 граната у меня. Все ребята в темном камуфляже, на дворе – снег. Сидим, как те куропатки, всех видно издалека. Я им сказал, чтобы разошлись. Ударят с "Мухи" и всех нас убьют, а так кто-то бы выжил,

– рассказал воин.

На следующий день на позиции оставили только 7 бойцов, а остальных отправили назад в батальон. "Не было ничего – ни патронов, ни оружия. Поэтому оставили только 7 мужчин".

Папа и его собратья-добровольцы стояли перед армией. Их позиция была засекречена для врага. Воины должны были пропускать российских наемников в поселок, а если бы те возвращались – ликвидировать.

Еду привозили редко

Жили бойцы в разрушенных подвалах домов, которые покинули местные жители. Продуктов не было, ведь машины из батальона нечасто приезжали. Даже куры, которых хозяева оставили, спасаясь от обстрелов, подохли от голода в лютые морозы.

"Однажды мы зашли в местную школу, а там – консервы, сало. Все продукты остались еще от ВСУ, которые оттуда ушли. По всей школе были мины. Мы тогда перекинули парту ножками вверх, нашли школьные галстуки такие, как у скаутов, посматывали их вместе и обвязали стол. Внутрь набросали пищу и по снегу потащили этот стол к собратьям".

Папа рассказал, как в 25 градусов мороза голодный стоял с другим бойцом на позиции. Тогда у защитников была только одна пачка вермишели "Мивина", а "Тихий" нашел на земле 3 замерзших картофелины. Воины залили это кипятком и ели "суп" из замерзшего картофеля и вермишели.

В общем бойцы пили много воды: "На ней можно было еще 3 дня протянуть".



Когда пищи не хватало, папа ловил рыбу и готовил уху / Фото предоставил боец



Воинам на передовой не хватало еды / Фото предоставил Василий Минджоса

На войну шли лучшие

Папа много говорил о своих собратьях. Пытался вспомнить позывной каждого, чтобы никого не обделить. Говорил, что на войне его окружали одаренные люди, которые также добровольцами пришли защищать родную землю.

"Гатило" – мастер спорта по фри-файту;

"Фазан" – его ученик, вместе с тренером поехал на Донбасс;

"Ивич" – написал книгу "Точка неповернення";

"Танчик" – киборг, который на морозе ремонтировал машины, пока все спали в тепле. Он домой так и не вернулся – попал под минометный обстрел, когда сопровождал журналистов;

"Тихий" – отважный воин и надежный друг;

"Рыба" – вся электрика была на нем, генераторы, рации;

артиллерист "Чекан" – мы с ним кумовьями стали в 2018 году;

70-летний "Якут" – готовил еду на всех из того, что было;

"Бойко", "Дидо", "Сема", "Дрот", "Пикассо", "Лысый", медик Тарас Попадюк.

"Оса" признался – сначала не до конца осознавал, что вокруг война и он может погибнуть. Понимание пришло после смерти собратьев.

Как-то я зацепил растяжку от сигнальной ракеты. Она выстрелила вверх, упала возле меня и начала крутиться. Я сразу упал на землю, голову руками накрыл. Думал, или уже взрывайся, или затухни, потому что хуже всего так лежать и просто ждать,

– вспомнил "Оса".

Ситуация была особенно критической, когда Россия привозила свой гуманитарный конвой. Там, кроме оружия и припасов, было личностное пополнение. Тогда боевики стреляли непрерывно несколько суток. Били со всего: минометов, "Градов", танков. Папа говорит, если час было тихо, то это – счастье.



Трое из бойцов на фото получили ранения, а "Палач" (вверху справа) – погиб / Фото предоставил Василий Минджоса

Носил с собой гранату на случай плена

Однажды отец вышел в подъезд покурить, вернувшись он рассказал, как на позицию напали окупанты. Тогда у "Осы" была только граната. Я не понимая спросила, как он должен был ней отбиваться.

Она не для врага была. Я всегда носил при себе гранату, держал ее для себя. Обнял бы собратьев, потянул чеку и все. Или я должен в плен сдаваться, чтобы с меня кожу снимали? Они больше всего нас ненавидели. Мы же "бандеровцы",

– пояснил отец.

Он вспомнил, как однажды уже прощался с собратьями. В то утро на позиции стояли 4 воинов. На улице был густой туман, а рации разрядились. Вдруг бойцы услышали звук приближения тяжелой техники со стороны оккупантов. Предупредить своих мужчины уже не могли, поэтому решили брать бой на себя.

"Я тогда говорю: "Простите, если что не так, если чем-то обидел. Становитесь в бойницу (отверстие в стене – 24 канал) и газуем, пацаны. Может, им хоть колеса обстрелаяем и на несколько минут задержим".

Мужчины пожали руки, зарядили автоматы и стали в бойницы. Они думали, что погибнут, но задержат врага перед смертью.

"Приезжает колонна, а на машинах – красно-черный флаг, наша разведка. Они не предупредили, потому что рации прослушивали. Так мы счастливыми вернулись с того света".

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"Осу" дважды контузило

Первый раз, когда возле воина взорвалась мина, он обошелся легче. Второй раз – уже не так повезло. Снаряд тогда попал в дом, в котором "Оса" был с собратом "Конем".

Все развалилось. Я не вижу ничего. Хочу спросить у собрата, жив ли он, а из-за этого всего забыл его позывной. Затем, когда мы поняли, что чудом выжили – начали танцевать от радости. Но веселье быстро закончились, меня начало очень тошнить,

– рассказал боец.

Мужчин отвели на базу, однако медиков на месте не было. В тот день многие наши воины погибли и получили травмы.

""Дедушка" вытащил бутылку водки и сказал – пей, ибо мозги снесет без обезболивающего", – вспомнил отец.

Мама поделилась, что муж запретил ей к нему звонить. Звонил только он сам.

"Мы несколькими словами перекинулись. Затем он уже кричит, что должен бежать в укрытие, потому что начались обстрелы. На фоне я слышу звуки. Он выключал, а я до следующего звонка переживала – добежал или не добежал", – призналась она.

Тут я вспомнила, что на мой 16-й день рождения принимала поздравления от отца с передовой. Разговор был коротким и не очень веселым – на фоне слышались звуки от обстрелов.



"Оса" чистит оружие в Песках / Фото воина

Через несколько дней после второй контузии "Осу" увезли в больницу имени Ильи Мечникова в Днепре. Там он пробыл около 10 дней, а после того отправился домой.

Там другая жизнь. Ты живешь секундой. Не думаешь, что вечером будешь делать, потому что не знаешь, выживешь ли,

– подытожил отец.

Мама же добавила, что ни разу не сомневалась, что папа вернется домой живой. Она и нам с братом постоянно об этом говорила. Возможно, именно непоколебимая вера жены и спасла "Осу" от смерти.

Обратите внимание! Наибольшая ирония в том, что повестка в армию пришла отцу на следующий день, после возвращения домой. Однако боец ​​уже не может воевать из-за проблем со здоровьем после двух контузий. Теперь он ежегодно должен проходить 2 курса лечения.

Какая цена вашего мирного неба? – спросила я отца.

"Палач", "Смерека", "Север", "Танчик", "Лом", Богдан Слобода и Марьян Корчак, – мои собратья, погибшие на войне.

Однако за мирное небо борются не только бойцы, но и волонтеры. Они воюют на своем фронте – дома. Тогда Вячеслав Яковлев ремонтировал машины, рисовал камуфляж, а после того отправлял нам. Когда меня контузило, он посылал лекарства из Киева. Андрей Тейкало и Петр Стадник дали нам бронежилеты. Николай Цисар мне всегда мобильный счет пополнял, я теми деньгами делился с собратьями, сбрасывал им, потому что они не могли домой позвонить. Владимир Наконечый собирал деньги на бронежилеты и каски. Иванна Величко, Юрий Волощук, "Тимоха" – их еще так много. Волонтеры такие же герои, и их следует благодарить не меньше чем тех, кто прогоняет оккупантов.

24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и восхищаемся вами. Слава Украине! Героям Слава!