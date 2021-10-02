Я мало что помню из того времени – мозг человека обладает способностью забывать плохое. Для проекта 24 канала "Цена мирного неба", посвященного защитникам Украины, я решила выяснить прежде всего для себя, почему же папа тогда отправился на войну и как с этим всем справлялась мама.

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Сейчас моему отцу – Василию Минджосе с позывным "Оса" – 44 года. Он живет в поселке Шкло Яворивского района, женат, у него двоих детей. Историю своего отца я услышала только в 22 года, 8 лет с начала войны. До этого я знала только отдельные моменты, о которых мне рассказывала мама.

Когда остальные прятались, сам пошел в военкомат

Папа был участником Революции Достоинства. Осенью 2014 года он решил, что не может сидеть дома, пока другие рискуют своей жизнью. Однако повестку на службу так и не получил, поэтому в военкомат отправился сам. Отец вспомнил, что 4 раза ходил в комиссию, а ответ слышал тот же – просили подождать. Тогда он увидел в соцсетях фотографию знакомого с оружием в руках. Позвонил и выведал все. Так папа решил присоединиться к добровольческому батальону "Правый Сектор".

Сумка лежала собранная 2 месяца. Я выходил из дома и думал, что это может быть последний раз. Страшнее всего было решиться и взять ту сумку в руки,
– признался папа.

Ко дню разговора ни я, ни мама не знали, что он тогда вынашивал свой план несколько месяцев. Тогда решил соврать моей маме и рассказал, что якобы едет в тренировочный лагерь, чтобы научиться обращаться с оружием.

"Говорил, что после армии прошло много лет, а он не помнит, как держать автомат. Хотел натренироваться, чтобы защитить нас, если враг доберется до Запада Украины... А еще он перед тем купил домой много запасов. Помнишь? 2 мешка муки, мясо, сахар, крупы. Я тогда так удивлялась. Уже сейчас понимаю, что он знал, что поедет на восток", – сказала моя мама, Мария.

Я слушала об этом, как впервые. Ведь все, что помню из того времени – это мокрые глаза мамы по вечерам и заверения, что все в порядке.

О "тренировочном лагере", в который отправлялся папа, знали только они вдвоем. Он пришел в гости к моей бабушке и тете, чтобы для себя с ними попрощаться, однако и словом не обмолвился, что куда-то едет. На следующий день отправился в Днепропетровский в батальон. На вокзале он позвонил своей маме и рассказал обо всем. После слез и просьб вернуться, она благословила сына.

"Несмотря на все уговоры, он не хотел оставаться дома. Говорил, что не сможет объяснить это сыну, который когда-то спросит, где он был, когда началась война. Папа хотел, чтобы у твого брата было с кого брать пример", – рассказала мне мама.

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На 30 мужчин было 7 автоматов

Папа рассказал, что сначала отправился в батальон. Там его сразу назначили командиром взвода.

"У нас не было званий. Назначили меня, потому что был смышленым мужиком", – пояснил он мне.

За несколько месяцев взвод отправили на передовую – в поселок Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. "Оса" вспомнил, что когда ехали на войну, были сильные морозы. Автобус несколько раз останавливался и под ним разжигали огонь, чтобы розмерзлась смазка.

Нас приехало 30, а автоматов было только 7 и 1 граната у меня. Все ребята в темном камуфляже, на дворе – снег. Сидим, как те куропатки, всех видно издалека. Я им сказал, чтобы разошлись. Ударят с "Мухи" и всех нас убьют, а так кто-то бы выжил,
рассказал воин.

На следующий день на позиции оставили только 7 бойцов, а остальных отправили назад в батальон. "Не было ничего – ни патронов, ни оружия. Поэтому оставили только 7 мужчин".

Папа и его собратья-добровольцы стояли перед армией. Их позиция была засекречена для врага. Воины должны были пропускать российских наемников в поселок, а если бы те возвращались – ликвидировать.

Еду привозили редко

Жили бойцы в разрушенных подвалах домов, которые покинули местные жители. Продуктов не было, ведь машины из батальона нечасто приезжали. Даже куры, которых хозяева оставили, спасаясь от обстрелов, подохли от голода в лютые морозы.

"Однажды мы зашли в местную школу, а там – консервы, сало. Все продукты остались еще от ВСУ, которые оттуда ушли. По всей школе были мины. Мы тогда перекинули парту ножками вверх, нашли школьные галстуки такие, как у скаутов, посматывали их вместе и обвязали стол. Внутрь набросали пищу и по снегу потащили этот стол к собратьям".

Папа рассказал, как в 25 градусов мороза голодный стоял с другим бойцом на позиции. Тогда у защитников была только одна пачка вермишели "Мивина", а "Тихий" нашел на земле 3 замерзших картофелины. Воины залили это кипятком и ели "суп" из замерзшего картофеля и вермишели.

В общем бойцы пили много воды: "На ней можно было еще 3 дня протянуть".

Український воїн готує уху на війні
Когда пищи не хватало, папа ловил рыбу и готовил уху / Фото предоставил боец

Бійці на Донбасі ловлять рибу
Воинам на передовой не хватало еды / Фото предоставил Василий Минджоса

На войну шли лучшие

Папа много говорил о своих собратьях. Пытался вспомнить позывной каждого, чтобы никого не обделить. Говорил, что на войне его окружали одаренные люди, которые также добровольцами пришли защищать родную землю.

"Оса" признался – сначала не до конца осознавал, что вокруг война и он может погибнуть. Понимание пришло после смерти собратьев.

Как-то я зацепил растяжку от сигнальной ракеты. Она выстрелила вверх, упала возле меня и начала крутиться. Я сразу упал на землю, голову руками накрыл. Думал, или уже взрывайся, или затухни, потому что хуже всего так лежать и просто ждать,
– вспомнил "Оса".

Ситуация была особенно критической, когда Россия привозила свой гуманитарный конвой. Там, кроме оружия и припасов, было личностное пополнение. Тогда боевики стреляли непрерывно несколько суток. Били со всего: минометов, "Градов", танков. Папа говорит, если час было тихо, то это – счастье.

Українські воїни на Донбасі
Трое из бойцов на фото получили ранения, а "Палач" (вверху справа) – погиб / Фото предоставил Василий Минджоса

Носил с собой гранату на случай плена

Однажды отец вышел в подъезд покурить, вернувшись он рассказал, как на позицию напали окупанты. Тогда у "Осы" была только граната. Я не понимая спросила, как он должен был ней отбиваться.

Она не для врага была. Я всегда носил при себе гранату, держал ее для себя. Обнял бы собратьев, потянул чеку и все. Или я должен в плен сдаваться, чтобы с меня кожу снимали? Они больше всего нас ненавидели. Мы же "бандеровцы",
пояснил отец.

Он вспомнил, как однажды уже прощался с собратьями. В то утро на позиции стояли 4 воинов. На улице был густой туман, а рации разрядились. Вдруг бойцы услышали звук приближения тяжелой техники со стороны оккупантов. Предупредить своих мужчины уже не могли, поэтому решили брать бой на себя.

"Я тогда говорю: "Простите, если что не так, если чем-то обидел. Становитесь в бойницу (отверстие в стене – 24 канал) и газуем, пацаны. Может, им хоть колеса обстрелаяем и на несколько минут задержим".

Мужчины пожали руки, зарядили автоматы и стали в бойницы. Они думали, что погибнут, но задержат врага перед смертью.

"Приезжает колонна, а на машинах – красно-черный флаг, наша разведка. Они не предупредили, потому что рации прослушивали. Так мы счастливыми вернулись с того света".

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"Осу" дважды контузило

Первый раз, когда возле воина взорвалась мина, он обошелся легче. Второй раз – уже не так повезло. Снаряд тогда попал в дом, в котором "Оса" был с собратом "Конем".

Все развалилось. Я не вижу ничего. Хочу спросить у собрата, жив ли он, а из-за этого всего забыл его позывной. Затем, когда мы поняли, что чудом выжили – начали танцевать от радости. Но веселье быстро закончились, меня начало очень тошнить,
– рассказал боец.

Мужчин отвели на базу, однако медиков на месте не было. В тот день многие наши воины погибли и получили травмы.

""Дедушка" вытащил бутылку водки и сказал – пей, ибо мозги снесет без обезболивающего", – вспомнил отец.

Мама поделилась, что муж запретил ей к нему звонить. Звонил только он сам.

"Мы несколькими словами перекинулись. Затем он уже кричит, что должен бежать в укрытие, потому что начались обстрелы. На фоне я слышу звуки. Он выключал, а я до следующего звонка переживала – добежал или не добежал", – призналась она.

Тут я вспомнила, что на мой 16-й день рождения принимала поздравления от отца с передовой. Разговор был коротким и не очень веселым – на фоне слышались звуки от обстрелов.

Василь чистить зброю у Пісках
"Оса" чистит оружие в Песках / Фото воина

Через несколько дней после второй контузии "Осу" увезли в больницу имени Ильи Мечникова в Днепре. Там он пробыл около 10 дней, а после того отправился домой.

Там другая жизнь. Ты живешь секундой. Не думаешь, что вечером будешь делать, потому что не знаешь, выживешь ли,
подытожил отец.

Мама же добавила, что ни разу не сомневалась, что папа вернется домой живой. Она и нам с братом постоянно об этом говорила. Возможно, именно непоколебимая вера жены и спасла "Осу" от смерти.

Какая цена вашего мирного неба? – спросила я отца.

"Палач", "Смерека", "Север", "Танчик", "Лом", Богдан Слобода и Марьян Корчак,мои собратья, погибшие на войне.

Однако за мирное небо борются не только бойцы, но и волонтеры. Они воюют на своем фронте – дома. Тогда Вячеслав Яковлев ремонтировал машины, рисовал камуфляж, а после того отправлял нам. Когда меня контузило, он посылал лекарства из Киева. Андрей Тейкало и Петр Стадник дали нам бронежилеты. Николай Цисар мне всегда мобильный счет пополнял, я теми деньгами делился с собратьями, сбрасывал им, потому что они не могли домой позвонить. Владимир Наконечый собирал деньги на бронежилеты и каски. Иванна Величко, Юрий Волощук, "Тимоха" – их еще так много. Волонтеры такие же герои, и их следует благодарить не меньше чем тех, кто прогоняет оккупантов.