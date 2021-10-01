Младший сын Евгений также едва не поплатился жизнью на фронте. О трагической ноше семьи рассказал отец Юрий в эксклюзивном материале 24 канала в рамках проекта "Цена мирного неба", что посвящен украинским защитникам.

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Бежали от войны, но та догнала

Юрий Мамчий родом из Черновцов. Его жена Татьяна – из Узбекистана. Именно там и проживала пара после свадьбы и родила сына.



Супруги Мамчий и их еще маленькие сыновья / Фото из семейного архива

После распада Советского Союза семья задумалась о том, чтобы переехать в Украину.

Когда был Советский Союз, мы почти каждый год ездили в гости в Украину. Затем в Афганистане началась война,

– вспомнил Юрий.

Он не хотел оттуда уезжать, но жена уговорила. Мол, страшно жить, когда поблизости идет война. Татьяна убедила Юрия, что в Европе – мир, там спокойнее.

Пара все же переехала с детьми в Украине. Однако судьба сыграла с семьей злую шутку.

Война нас догнала здесь,

– сказал мужчина.

Догнала и сделала в сердце 2 глубокие раны. Казалось, жизни больше нет.

Станислав, 2015 год

Первым на фронт поехал средний сын – 32-летний Станислав. Он попал под 6 волну мобилизации.



Станислав Мамчий поехал первым на войну / Фото из фейсбука Татьяны Мамчий

Знакомые предлагали уехать за границу, но Станислав заверил родителей, что прятаться не будет, ведь присягал на верность Украине. Здесь сомнений не было.

"Мама говорит: "Возможно, ты не выходил бы?". Он ответил: "Чего это я не буду выходить?". Вышел, поговорил, взял повестку", – рассказал отец.

Утром Станислав уже был в военкомате. Через 3 дня поехал на полигон в Старычи, что на Львовщине.

Справка. Станислав Мамчий попал в 81-ю отдельную воздушно-десантную бригаду (122-й отдельный аэромобильный батальон). На фронте был с 8 октября 2015 года.

Сын звонил по очереди

Станислав старался звонить родителям каждый день. Была так называемая очередь: один день звонок звучал на смартфоне мамы, на следующий день разрывался телефон папы.

Сами же родители не решались звонить. Такова была договоренность с сыном.

Мы же не знали, где он и что там происходит. Не хотели навредить. Мы говорили, чтобы звонил сам, когда будет время,

– отметил Юрий Мамчий.

Бывало, что Станислав 7 – 10 дней не выходил на связь. Однако он всегда говорил родителям, чтобы те не волновались. Мол, живет на территории, где нет связи. У него все хорошо.

Как-то во время разговора Станислав проговорился отцу, что воевать с россиянами сложно. Упрямые ведь. Даже с сепаратистами можно было договориться, чтобы постреляли вверх, а не убивали друг друга. Однако договоренности – это не о россиянах.



Станислав всегда успокаивал родителей / Фото из фейсбука Татьяны Мамчий

"Мы понимали, что это война. Но как-то не верилось, что такое может произойти (гибель сына – 24 канал). Всем родителям хочется, чтобы даже если что-то случилось, то не с их ребенком", – сказал папа Станислава.

Однако трагедия таки пришла в дом семьи.

Последний кофе для собрата

13 июля 2016 года боевики обстреляли пункт в районе Авдеевки, где находился Станислав.

День гибели

Станислав заканчивал свое дежурство и должен был разбудить собрата Александра, который его бы заменил на месте.

"Сын зашел в блиндаж и сказал, что заварил Александру кофе. Говорил, чтобы тот выпил и выходил", – отметил отец.

Справка. Блиндаж – это укрытие, которое устраивают на позициях, чтобы защитить бойцов от обстрела противника. Блиндаж погружен в землю, имеет прочное покрытие и еще и прикрыт слоем почвы.

После этого Станислав вышел на улицу. Уже через несколько минут просто за его спиной разорвалась мина. В этот момент его собрат Александр лишь выдвинул ногу, чтобы выйти из блиндажа.

Он бросился к Станиславу, но шансов на спасение не было. Его тело просто разорвало.

Станислав лишь успел сказать: "Помоги мне, брат". И все,

– сказал отец с комком в горле.

Последний кофе, который Станислав сделал собрату, так и остался на столе. Он остыл, как и тело бойца Мамчия.

Плач. Крик. Боль.

О смерти Станислава отцу сказал старший сын Алексей (именно он впоследствии погибнет вторым). Как сказать о невыразимой потере матери – не знал никто. Но тянуть время не было смысла.

Она пришла с работы. Я не знал, как сказать, но надо было это делать. Плач, крик. Не верилось,

– вспомнил страшный момент Юрий Мамчий.

По словам отца, до последнего были мысли о том, что тело могли перепутать.

"Возможно, не он... Но когда тело привезли, мы увидели... Похоронили", – сказал Юрий.



Родители поняли, что потеряли сына, когда увидели его в гробу / Фото издания "Взгляд"

О том, что тело Станислава разорвала злосчастная мина, родителям рассказали только через 2 года после гибели сына.

"Мы пробовали узнать, как это все произошло, но нам никто не хотел говорить. Уже со временем наверняка и у ребят немного все прошло, то и рассказали", – отметил отец.

Сын оставил жизнерадостные видеокадры

Юрий Мамчий рассказал, что он с женой не смотрит телевидение и не следит за новостями уже 7 лет – с тех пор, как началась война.

Как оказалось впоследствии, именно 13 июля днем, когда погиб Станислав, в выпуске ТСН показали сюжет из Авдеевки. Там был Станислав, это последнее его видео. Через несколько часов его не стало.

Представьте, если бы мы вечером посмотрели, его увидели, а в обед нам позвонили и сказали, что Станислава уже нет,

– предположил Юрий.

Также за день до гибели сын отправил к родителям телефон, чтобы его отремонтировали. Когда родители получили смартфон – Станислав уже был мертв.

Юрий и Татьяна увидели на смартфоне кадры жизнерадостного, улыбающегося, позитивного сына. Таким он и запомнился в памяти навсегда.

"Он снимал ребят, себя. Шутили. Он был такой веселый. Его все любили, потому что он никогда не ныл, не просил ничего. Всегда был оптимистом", – заверил Юрий.

Эти кадры были для родителей глотком свежего воздуха.

Станислав как 8 августа ушел на полигон, так мы его и не видели. Он не приезжал. Звонил только периодически. Когда смартфон к нам попал – тогда только видео с ним увидели,

– подытожил отец.

Собратья до сих пор считают, что Станислав своей смертью искупил их. Дело в том, что после него из подразделения никто больше не погиб. Не было и тяжело раненых. Все живыми вернулись домой.

Приснился, чтобы спасти

Младший сын Евгений ушел на фронт добровольцем еще тогда, когда страну защищал Станислав. После гибели брата мужчина решил, что пойдет на фронт во второй раз. На этот раз – отомстить за убитого брата.



Третий сын Евгений также защищал Украину / Фото из фейсбука Татьяны Мамчий

Если бы не Станислав, который приснился ему однажды ночью на фронте, – кто знает, как бы сложилась судьба.

Евгений спал в блиндаже. Станислав ему приснился и сказал: "Вставай и выходи",

– рассказал отец.

Евгений продолжал спать, но Станислав в его сне был очень настойчивым. Он убеждал Евгения, что ему нужно в туалет.

Полусонный брат не мог понять, что происходит, но все же решил выйти.

"Он прошел несколько минут, после чего мина влетела в блиндаж. Тогда взрывной волной его задело. Евгения нашли, когда тот полз с гранатой в руке", – сказал Юрий.

Уже в госпитале Евгений пришел в себя. Он верит, что благодаря покойному брату и остался жив. Именно тогда Евгений получил ранение, последствия которого вынужден лечить и по сей день.

Алексей, 2019 год

О том, что могут потерять и второго сына – родители даже не думали. Точнее, не хотели допускать таких мыслей, чтобы не навлечь беду.



Старший сын ушел на войну в 2019 году / Фото из фейсбука Татьяны Мамчий

Алексей находился в батальоне территориальной обороны. В 2019 году был на полигоне в Старычах. Тогда приехал к родителям и сказал, что решил также ехать на войну.

У него был собственный разум. Мы спрашивали, хорошо ли подумал, но не отговаривали. Это его выбор,

– сказал Юрий.

"Наши дети сами делали выбор, а мы принимали таким, каким тот выбор был", – добавил отец.

Справка. Алексей Мамчий служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Алексей был водителем, возил на передовую предметы первой необходимости. Он проживал в населенном пункте, рядом были мирные жители.

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Его Любовь

Алексею удалось найти на фронте свою половинку. Женщина так и называлась – его Любовь. Познакомились они в Широкино, а затем приехали в Черновцы, чтобы жениться.



Пара познакомилась на фронте / Фото из фейсбука Алексея Мамчия

"Они в разных подразделениях были. Она на передовой, а он при штабе. Алексей к ней постоянно бегал, волновался. Мы говорили, чтобы был осторожен", – вспомнил отец.

Между Алексеем и Любой было 900 метров. Но это не мешало мужчине видеться с возлюбленной.

Он говорил: "Я с сепарами договорился, все схвачено. Главное, чтобы без автомата",

– рассказал Юрий.

Алексей забирал с передовой грязную одежду Любы. Он договорился с местными, чтобы у них стирать вещи в обмен на еду.

"Там голод. Продукты есть, но у людей нет денег, поэтому были согласны", – отметил отец.



Алексей рисковал жизнью, чтобы видеться с возлюбленной / Скриншот с видео

Отдавал еду людям

Алексей рассказывал родителям, что поражен бедностью людей. Часто отдавал людям еду просто так.

"У Алексея были сок, тушенка, конфеты, которые мы ему передавали. Он это отдавал семьям. Говорил, что давно не видел, чтобы так бедно люди жили", – заверил Юрий.

Один ребенок всегда за ним бегал и спрашивал: "Где мой сок?". Он покупал ему почти каждый день,

– рассказал отец.

Алексей мог решить любые дела. Он даже договаривался с местными, чтобы те делились с ним запчастями для машины – взамен предлагал им тушенку, сигареты или иногда и деньги.

"Он – специалист по машиностроению. В технике хорошо разбирался. БТР ремонтировал. Там ему дали машину, никто и не думал, что она будет ездить. Но машина не только ездила, но и возила все необходимое на передовую", – отметил отец Алексея.



Алексей в своей машине на фронте / Фото из фейсбука Алексея Мамчия

Сын рисковал своей жизнью, игнорируя правила. Алексей возил вещи и должен был останавливаться за 500 метров, чтобы не нарваться на оккупантов. Однако он этого не делал, а подъезжал прямо на передовую.

"Его за это ругали, но Алексей не хотел, чтобы люди сами полкилометра тянули дрова и другие вещи", – объяснил отец.



Алексей был всегда улыбающимся и позитивным / Фото из фейсбука Татьяны Мамчий

"Разорвалась мина – и нет Алексея"

Юрий Мамчий и подумать не мог, что Алексей может погибнуть. У сына же всегда "все по полочкам разложено".

"Он был таким, что мог со всеми договориться, справлялся. Мы как-то за него не переживали. В душе, конечно, была тревога. Думали, что всякое может случиться, но чтобы такое...", – сказал отец.

Утром нам сообщили, что осколочное ранение – и нет Алексея,

– тихо сказал Юрий.

День гибели

13 апреля 2021 года Алексей был на посту, когда к нему пришел командир с офицерами. Алексей вышел, чтобы рассказать, что всю ночь летали беспилотники оккупантов над украинскими позициями.

"В этот момент кто-то зацепил мину, она разорвалась. Алексея ранен, его пробовали реанимировать, но не смогли", – вспомнил отец.

О трагедии ему сообщил командир. Во вторую потерю родители поверить не могли.

Говорят, снаряд дважды в одну воронку не попадает. Вот и мы так думали,

– сказал отец.



Мама на похоронах сына Алексея / Фото Черновицкой ОГА



Любимая жена Любовь и родной брат Евгений на похоронах Алексея / Фото Черновицкой ОГА

От потерь не пришли в себя до сих пор

Гибель Алексея семья Мамчий переживает значительно труднее, чем смерть Станислава. Возможно, потому, что теперь эта боль умножилась на два.

Особенно тяжело брату Евгению.

Он тяжело потерю Алексея перенес. Был нервный срыв. Это уже второй брат... Да и он младше, а те старше..,

– поделился отец.



Юрий Мамчий на могиле сына Станислава / Фото Оперативного командования "Запад"

План "Минимум"

Юрий Мамчий рассказал, что у него с женой есть план "Минимум" – прожить хотя бы еще год.

"Сделать памятник сыну, вылечить третьего сына. У нас есть 3 собачки. Надо за ними смотреть. Как-то так", – сказал Юрий.

Сейчас мужчина – на пенсии. Его жена Татьяна также, но работает на почте, чтобы хоть как-то отвлекать себя от грустных мыслей.



Родители не могут смириться с двойной потерей / Фото из фейсбука Галины Абрамюк

Какая цена вашего мирного неба?

Юрий Мамчий: Сказано, что нет большей любви, чем отдать жизнь за своих близких. Наши дети заплатили своей жизнью за этот мир, что мы имеем на большей территории Украины. Я не знаю, как это оценить.

Мы сейчас живем только тем, чтобы это не повернулось в другую сторону. Чтобы наших детей и других защитников не объявили оккупантами или "карателями". Они действительно мир защищали. Мы не хотим, чтобы это все показали с другой стороны.

Украина пошла по пути независимости, пусть она и дальше так идет.

24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и помним вас. Слава Украине! Героям Слава!