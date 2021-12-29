"Пока есть убийства": в России предлагают вернуть смертную казнь

Введение в 1996 году в России моратория на смертную казнь было ошибкой и не соответствует правосознанию страны. Так считают в их Конституционном суде и готовы снова вернуть так называемую традицию.

Об этом отметил глава суда Валерий Зорькин. Он написал такое мнение в своей новой книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл" – ее опубликовали на сайте учреждения.

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Судья считает, что отменять смертную казнь нельзя, пока в стране есть умышленные убийства. Также Зорькин назвал это "уходом от права в сторону моральных и религиозных взглядов".

Смертная казнь в России: что известно

Стоит заметить, что законодательно смертная казнь в России еще не отменена.

В 1996 году, когда страна вступила в Совет Европы, только ввели соответствующий мораторий. В этом же году и была последняя казнь .

. Только в 2009 году Конституционный суд запретил судам принимать смертные приговоры окончательно.

Смертная казнь в других странах

Беларусь является единственной европейской страной, в которой не отменили смертную казнь.

В 2020 году США возобновили смертную казнь на федеральном уровне. Тогда в ЕС резко отреагировали.

В конце 2021 года окончательно отменили казнь в Казахстане.

Чаще всего такое жестокое наказание применяют в Китае, Иране, Египте, Ираке и Саудовской Аравии.

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