"Поки є вбивства": у Росії пропонують повернути смертну кару

29 грудня 2021 , 13:34
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Джерело:

24 канал

Введення у 1996 році у Росії мораторію на страту було помилкою та не відповідає правосвідомості країни. Так вважають у їхньому Конституційному суді і готові знову повернути так звану традицію.

Про це зазначив голова суду Валерій Зорькін. Він написав таку думку у своїй новій книжці "Конституційне правосуддя: процедура і сенс" – її опублікували на сайті установи.

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Суддя вважає, що скасовувати смертну кару не можна, поки в країні є навмисні вбивства. Також Зорькін назвав це "відходом від права у бік моральних і релігійних поглядів".

Смертна кара у Росії: що відомо

  • Варто зауважити, що законодавчо смертна кара у Росії ще не скасована.
  • У 1996 році, коли країна вступила до Ради Європи, лише ввели відповідний мораторій. Цього ж року і була остання страта.
  • Лише у 2009 році Конституційний суд заборонив судам ухвалювати смертні вироки остаточно.
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Смертна кара в інших країнах

  • Білорусь є єдиною європейською країною, у якій не скасували смертну кару. 
  • У 2020 році США відновили смертну кару на федеральному рівні. Тоді в ЄС різко відреагували.
  • Наприкінці 2021 року остаточно скасували кару в Казахстані.
  • Найчастіше таке жорстоке покарання застосовують у Китаї, Ірані, Єгипті, Іраку та Саудівській Аравії.

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Автор: Тетяна Пасічник