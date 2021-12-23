Поправки пропонували виключити смертну кару з усіх статей Кримінального кодексу республіки.

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Також у Казахстані встановили заборону на дострокове звільнення осіб, що раніше отримали смертельне покарання. Це означає, що відтепер найсуворішим покаранням у країні буде довічне позбавлення волі.

Повне скасування смертної кари в Республіці Казахстан сприятиме гармонізації національного законодавства з прийнятими міжнародними правовими зобов'язаннями й забезпеченню прав людини та гарантії вищої конституційної цінності – права на життя,

– пояснили у комітеті Сенату.

Зазначається, що зміни до законодавства розроблені відповідно до другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права ООН, спрямованого на скасування смертної кари. Слід зазначити, що Казахстан ратифікував цей протокол ще в січні 2021 року.

Що відомо про смертну кару у Казахстані

Мораторій на смертну кару в Казахстані діяв із 2003 року. Суди припинили ухвалювати смертні вироки 2004 року, однак зробили виняток щодо обвинуваченого в теракті 2016 року в Алмати. Тоді 29-річний Руслан Кулекбаєв убив 9 людей, і наразі він залишається єдиним засудженим до смертної кари в країні.

У січні 2021 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про заборону смертної кари. Таким чином Казахстан приєднався до Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, що забороняє використання страти в країні у мирний час.

У сучасному світі смертна кара в багатьох країнах скасована на законодавчому рівні або не використовується. Торік правозахисники зафіксували найменшу кількість страт за 10 років.