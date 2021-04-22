Amnesty International презентувала новий щорічний звіт. В організації підтвердили – як мінімум 483 людини у світі позбавили життя внаслідок смертної кари за 2020 рік.

Безпрецедентні проблеми пандемії COVID-19 були недостатніми, аби утримати 18 країн від проведення страт. Більше про те, чому смертна кара і досі залишається законним методом покарання деяких тоталітарних та навіть демократичних країн – у блозі.

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Відповідні дані значно занижені, вони не містять показники з Китаю, Північної Кореї та В'єтнаму, де ця інформація засекречена.

Велика частка зафіксованих страт припадає лише на 4 країни Близького Сходу:

Іран;

Єгипет;

Ірак;

Саудівська Аравія.

Загальна кількість страт у 2020 році є найнижчою за останні 40 років. Це черговий доказ, що світ відходить від такого неефективного та й взагалі сумнівного виду покарання. Але й досі є вагомі причини для хвилювання.

Чи є причини для хвилювання

Насамперед, це Єгипет, який у 2020 році потроїв кількість страт. Щонайменше 23 людини там позбавили життя через справи, пов'язані із політичним насильством.

На додаток, судові процеси там проходили вкрай несправедливо, були зізнання під примусом, тортури та насильницькі викрадення.

Відзначимо! Сплеск страт у Єгипті припав на осінь 2020 року, коли влада вбила 53 чоловіки й 4 жінки.

В Ірані лише задля політичної розправи й досі страчують дисидентів, мітингувальників та представників етнічних груп, проте все ж кількість засуджених до смерті і там все-таки знижується.

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У Китаї, де на думку Amnesty International, у 2020 році стратили тисячі людей, а інформація про це залишалася державною таємницею, влада вдавалась до безпідставних переслідувань.



Через що у світі карають смертною карою / Фото Shutterstock

Під приводом боротьби з COVID-19 були і смертні вироки через злочини, нібито пов'язані з поширенням пандемії.

Через що карають смертною карою

Багато країн Південно-Східної Азії карали людей за злочини, не пов'язані з умисним вбивством:

через збут наркотиків – у Китаї, Індонезії, Сінгапурі, Шрі-Ланці;

за корупцію – у Піднебесній та В'єтнамі;

за богохульство – в Пакистані.

На Мальдівах 5 осіб, яким на момент вчинення злочину не виповнилося і 18 років, зараз є засудженими до смертної кари.

Чий інструмент: тоталітарних чи демократичних країн

Але попри те, що смертна кара є більше інструментом тоталітарних країн, на жаль, демократичний світ теж ще не позбавився цієї ганебної практики остаточно. І Сполучені Штати Америки – найяскравіший приклад.

Адміністрація Дональда Трампа відновила страти на федеральному рівні, які не проводили останні 17 років. А з липня 2020 року, за 5,5 місяців – стратили рекордних 10 осіб.

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Дійсно у 2020 році США залишалися єдиною країною західної демократії, яка все ще не скасувала страти. Попри те, що наразі рівень підтримки такого виду покарання серед американців найнижчий за останні 5 десятиліть.



Які країни використовують інструмент смертної кари / Фото Shutterstock

За даними аналітичної компанії Gullup, усе ще понад половина населення Штатів виступає за смертну кару для засуджених убивць.

Зверніть увагу! У 22 із 50 штатів страти заборонені законом.

Згідно з дослідженнями, штати, у яких дозволена смертна кара, схиляються до підтримки республіканців, а ті, які забороняють її, — до демократів.

Збереження лояльності прихильників Трампа

Тому ці дії з відновлення страт на федеральному рівні наприкінці президенства Дональда Трампа, вочевидь, мали на меті навіть не уявну "боротьбу зі злочинністю", все значно простіше.

Таким чином намагались зберегти лояльність прихильників експрезидента перед виборами, на жаль, у такий негуманний та брудний спосіб.

Чому смертну кару підтримують демократичні країни

Тож чому смертну кару можуть підтримувати демократичні країни? Насамперед частина суспільства і досі вірить, що така міра покарання може зменшити рівень злочинності. Проте досі немає жодних наукових доказів того, що смертна кара стримує злочинність краще, аніж ув'язнення.

Насправді в країнах, де смертну кару скасували, рівень злочинності часто падав. Річ в тому, що дослідження показують, що засудження людей до смертної кари – взагалі не робить суспільство безпечнішим.

Важливо також розуміти, що смертна кара є невідворотною, і у разі помилкового вердикту – людину вже не повернути.

І для США це теж велика проблема, оскільки рівень несправедливих вироків і страт невинних людей там є, на жаль, достатньо високим.

Пандемія вплинула на кількість проведення страт

Загалом у 2020 році масштаби страт у світі продовжили зменшуватися, а пандемія COVID-19 об'єктивно повпливала на призупинення страт.

Поступ зробили й уряди деяких країн. Наприклад, Казахстан в Організації Об'єднаних Націй підписав протокол про скасування смертної казни в країні. Жодної страти не зафіксували в:

Білорусі;

Бахрейні;

Пакистані;

Судані;

Японії, де у 2019 році позбавляли людей життя.

Як і раніше дотримувалися офіційного мораторію:

Казахстан;

Росія;

Таджикистан;

Малайзія;

Гамбія.

І це дуже позитивна тенденція. Amnesty International виступає проти смертної кари в усіх випадках без винятку, незалежно від суті та обставин злочину, винуватості, невинуватості й особистості злочинця.



На кількість страт вплинула пандемія / Колаж LiveLaw.in

І ми дуже сподіваємося, наступного року світ і надалі рухатиметься в бік тотального скасування смертної кари. Караючи людину смертю – ким ми самі стаємо?

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На жаль, немає простих відповідей на складні запитання і для боротьби зі злочинністю, корупцією та іншими негативними явищами потрібні комплексні і якісні реформи від уряду. І саме їх час вимагати.