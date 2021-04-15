Працівники поліції півтори години жорстоко били 28-річного чоловіка всім, що потрапляло їм у руки. Він отримав численні побої голови, тіла, а також йому вибили зуби.

У такий спосіб дільничні на Черкащині намагались отримати зізнання у крадіжці. Натомість постраждалий Віталій Вердник злочину не скоював.

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Деталі інциденту на Черкащині

Історія Віталія Вердника для України уже є геть типовою. У лютому 2020 року сталася крадіжка, шукати винних у ній взялися місцеві поліцейські з міста Городище, що на Черкащині.

Віталій Вердник разом зі братом та товаришем перебували у гаражному кооперативі міста. За версією слідства, до гаража увірвались оперативники. Вони доставили чоловіків до відділку "просто поговорити".

Двоє старших дільничних взялися за Вердника, аби "вибити" зізнання. Його били залізним стільцем, шлангом від вогнегасника, гамселили пляшкою води по голові й тілу. Також чоловіку вибили зуби.



Після побиття на чоловіка вдягнули кайдани, що він не втік / Скриншот з відео

Вже опівночі приїхали слідчі з доказами, що Вердник до крадіжки не причетний. Втім це з'ясувалося лиш тоді, коли чоловіка вже нещадно побили ті, хто мали б захищати.

Чому побили Віталія Вердника

За інформацією поліції, Вердника раніше засуджували за крадіжки та шахрайство. Він зауважив, що в тій крадіжці, за яку його раніше осудили, участі не брав, а лише перевозив украдені речі.

Правоохоронцям легко звинувачувати тих, хто раз міг оступитися. Вони можуть без страху нещадно катувати людей, заради власної вигоди у формі премії, зірочок на погонах чи похвали начальства за виконаний план.

Це не лише підриває довіру до правоохоронної системи, а ставить під сумнів саму державу. Вона мала б створити безпечні умови для людей, де за злочин буде незворотна відповідальність.



Чоловіка побили залізним стільцем та шлангом від вогнегасника / Фото ДБР

Наслідки поліцейського свавілля

Історія Вердника лише підтверджує наскільки терміново потребує реформації вся правоохоронна система. Про цей інцидент стало відомо Державному бюро розслідувань. Проти поліцейських відкрили кримінальну справу.

За даними ДБР, спершу 2 дільничним інспекторам вручили підозри в катуванні. Їх звільнили з посади, а наразі проводиться перевірка й досудове розслідування.

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Згодом стало відомо про ще двох працівників карного розшуку, які сприяли здійсненню катування й приховували це. Також підозру отримав начальник відділу поліції, який не повідомив про інцидент у компетентні органи.

Є певна систематичність злочинів, які роками замовчувалися і вважалися нормою в структурі Міністерства внутрішніх справ.

Жахлива традиція МВС

Це була традиція швидко розкривати справи під тиском і через тілесні ушкодження. У поліції не було мети встановити справедливість і притягнути винних до відповідальності.

Премії за високу статистику, гроші, посади й статус – загалом це все, що турбувало певну частину правоохоронців. Такі "спеціалісти" досі працюють у системі.

До Городища ще не дійшли обіцяні МВС системи моніторингу та камери спостереження. Також там досі не провели реальні переатестації й оцінку схильності поліцейських до насильства.

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Реформа поліції не дала суттєвих результатів. Вона мала очистити лави правоохоронців від недоброчесних, безпринципних і жорстоких "спеціалістів". Цей приклад має стати голосним сигналом для докорінних змін та реальної реформації.