Скотт Беннетт, колишній військовий США та пропагандист RT, помер у віці 46 років. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо про смерть пропагандиста з США

Офіційна причина його смерті – рак підшлункової залози, проте пропагандистка, Маргарита Симоньян, висловила припущення, що він нібито міг стати жертвою вбивства. Вона зауважила, що Беннетт ніколи не згадував про проблеми зі здоров’ям і ще два тижні тому був у хорошій формі. Вона також зазначила, що його смерть стала несподіваною, адже він не мав раку, за словами його близьких друзів.

Беннетт був відомий своєю критикою США, зокрема, за надання допомоги Україні, і стверджував, що Донбас історично належить Росії. Його діяльність на пропагандистському каналі RT включала поширення інформації, що підтримує позицію Кремля, зокрема, щодо України. Російські пропагандисти, своєю чергою, запідозрили, що смерть Беннетта може бути пов’язана з його висловлюваннями, що критикували західну політику.

Симоньян додала, що смерть Беннетта настала після того, як він став публічно виступати проти США й України, і припустила, що це нібито може бути наслідком його активної пропаганди, яка не подобалася певним колам.