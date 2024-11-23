Ідеться про Магомеда Бучаєва, який був продюсером на одному з російських каналів. Про це розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, оприлюднивши скриншот повідомлення з ворожого телеграм-каналу, інформує 24 Канал.

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Російського пропагандиста "задвохсотили"

"Під Часів Яром задвохсотили російського пропагандиста", – підписав скриншот Коваленко.

В повідомленні, який оприлюднив в телеграмі російський канал, зазначається, що продюсер їхнього каналу загинув, штурмуючи Часів Яр.

Звісно, в стилі пропагандистів там почали брехати, що Магомед Бучаєв "загинув, захищаючи правду".

Відомо, що "задвохсоченому" пропагандисту було 27 років, а на цьому каналі він працював 3 роки. Там вказали, що він пішов воювати в липні цього року. А на початку листопада росіянин брав участь в штурмі Часового Яру.

Саме там Сили оборони ліквідували ворога, який прийшов з війною на українську землю.



Російського пропагандиста "задвохсотили" / Скриншот з російського пабліка