Станом на ранок 23 листопада Росія втратила у повномасштабній війні вже понад 729 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 23 листопада

  • Особового складу – близько 729 720 (+1420),
  • танків – 9419 (+20),
  • бойових броньованих машин – 19192 (+36),
  • артилерійських систем – 20760 (+24),
  • РСЗВ – 1254 (+0),
  • засобів ППО – 1004 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),
  • крилатих ракет – 2764 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73),
  • спеціальної техніки – 3678 (+3).

втрати ворога на 23 листопада 2024 рокуВтрати ворога на 23 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ