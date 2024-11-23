Станом на ранок 23 листопада Росія втратила у повномасштабній війні вже понад 729 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 23 листопада
- Особового складу – близько 729 720 (+1420),
- танків – 9419 (+20),
- бойових броньованих машин – 19192 (+36),
- артилерійських систем – 20760 (+24),
- РСЗВ – 1254 (+0),
- засобів ППО – 1004 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),
- крилатих ракет – 2764 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73),
- спеціальної техніки – 3678 (+3).
Втрати ворога на 23 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ