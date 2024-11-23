По состоянию на утро 23 ноября Россия потеряла в полномасштабной войне уже более 729 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 23 ноября
- Личного состава – около 729 720 (+1420),
- танков – 9419 (+20),
- боевых бронированных машин – 19192 (+36),
- артиллерийских систем – 20760 (+24),
- РСЗВ – 1254 (+0),
- средств ПВО – 1004 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19365 (+105),
- крылатых ракет – 2764 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29850 (+73),
- специальной техники – 3678 (+3).
Потери врага на 23 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ