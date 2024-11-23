По состоянию на утро 23 ноября Россия потеряла в полномасштабной войне уже более 729 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 23 ноября

Личного состава – около 729 720 (+1420),

танков – 9419 (+20),

боевых бронированных машин – 19192 (+36),

артиллерийских систем – 20760 (+24),

РСЗВ – 1254 (+0),

средств ПВО – 1004 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19365 (+105),

крылатых ракет – 2764 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 29850 (+73),

специальной техники – 3678 (+3).