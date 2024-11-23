Скотт Беннетт, бывший военный США и пропагандист RT, умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на пропагандистские СМИ.

Смотрите также Под Часов Яром "задвохсотили" российского пропагандиста

Что известно о смерти пропагандиста из США

Официальная причина его смерти – рак поджелудочной железы, однако пропагандистка, Маргарита Симоньян, высказала предположение, что он якобы мог стать жертвой убийства. Она заметила, что Беннетт никогда не упоминал о проблемах со здоровьем и еще две недели назад был в хорошей форме. Она также отметила, что его смерть стала неожиданной, ведь он не имел рака, по словам его близких друзей.

Беннетт был известен своей критикой США, в частности, за предоставление помощи Украине, и утверждал, что Донбасс исторически принадлежит России. Его деятельность на пропагандистском канале RT включала распространение информации, поддерживающей позицию Кремля, в частности, в отношении Украины. Российские пропагандисты, в свою очередь, заподозрили, что смерть Беннетта может быть связана с его высказываниями, которые критиковали западную политику.

Симоньян добавила, что смерть Беннетта наступила после того, как он стал публично выступать против США и Украины, и предположила, что это якобы может быть следствием его активной пропаганды, которая не нравилась определенным кругам.