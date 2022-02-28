"Покажите это Путину": в Мариуполе россияне убили маленькую девочку

В портовом городе Мариуполь, что на Азовском море, украинцы пытаются отразить наступление россиян уже которые сутки. К обстрелам уже словно и привыкли, но случается и такое, что просто переворачивает мир.

В воскресенье, 27 февраля, в городскую больницу приехала карета скорой помощи с 6-летней девочкой. Ее смертельно ранили оккупанты своими циничными обстрелами по гражданским мирным объектам.

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Очевидцами этого стали американские журналисты. Дальше приводим без купюр, как они все описали.

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Она бледна. Ее каштановые волосы затянуты резинкой.

Ее окровавленные пижамные штанишки украшены мультяшными единорогами.

Ее привезли с раненым отцом, окровавленным и перевязанным.

Бригада медиков сжимала ей грудь, отчаянно борясь ради ее реанимации.

Ее мать стояла у машины скорой помощи и плакала.

Вынеси ее! Вынеси ее! Мы можем это сделать!

– кричал работник больницы, подсовывая каталку к карете скорой помощи.

Девочку завезли внутрь, а врачи и медсестры толпились вокруг нее.

Кто-то сделал ей укол. Кто-то пытался оживить ее с помощью дефибриллятора.

Медсестра плакала.

Врач в синих медицинских скрабах, накачивая ей кислород, смотрела прямо в камеру видеожурналиста Associated Press.

Покажите это Путину. Глаза этого ребенка и плачущих врачей,

– сердито воскликнула она.

Спасти девушку, имя которой неизвестно, не удалось.

Врач осторожно потянулась к ее лицу, чтобы закрыть глаза.

Ее тело осталось одно в комнате, укрытое ее яркой полиэстеровой курткой, забрызганной кровью.

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