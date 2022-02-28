"Покажіть це Путіну": у Маріуполі росіяни вбили маленьку дівчинку

У портовому місті Маріуполь, що на Азовському морі, українці намагаються відбити наступ росіян вже котру добу. До обстрілів вже наче звикли, але трапляється й таке, що просто перевертає світ.

У неділю, 27 лютого, до міської лікарні приїхала карета швидкої допомоги з 6-річною дівчинкою. Її смертельно поранили окупанти своїми цинічними обстрілами по цивільних мирних обєктах.

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Свідками цього стали американські журналісти. Далі наводимо без купюр, як вони усе описали.

Моторошна історія з Маріуполя про вбивство окупантами дитини

Вона бліда. Її каштанове волосся затягнуте гумкою.

Її закривавлені піжамні штани прикрашені мультяшними єдинорогами.

Її привезли з пораненим батьком, закривавленим ​​та перев’язаним.

Бригада медиків стискала їй груди, відчайдушно борючись задля її реанімації.

Її мати стояла біля машини швидкої допомоги й плакала.

Винеси її! Винеси її! Ми можемо це зробити!

– кричав працівник лікарні, підсовуючи каталку до карети швидкої допомоги.

Дівчинку завезли всередину, а лікарі та медсестри тулилися довкола неї.

Хтось зробив їй укол. Хтось – намагався оживити її за допомогою дефібрилятора.

Медсестра плакала.

Лікарка у синіх медичних скрабах, накачуючи їй кисень, дивилася просто у камеру відеожурналіста Associated Press.

Покажіть це Путіну. Очі цієї дитини та лікарів у сльозах,

– сердито вигукнула вона.

Врятувати дівчину, ім'я якої невідомо, не вдалося.

Лікар обережно потягнулася до її обличчя, щоб закрити очі.

Її тіло залишилося одне у кімнаті, вкрите її яскравою поліестеровою курткою, забризканою кров’ю.

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