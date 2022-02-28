У неділю, 27 лютого, до міської лікарні приїхала карета швидкої допомоги з 6-річною дівчинкою. Її смертельно поранили окупанти своїми цинічними обстрілами по цивільних мирних обєктах.
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Свідками цього стали американські журналісти. Далі наводимо без купюр, як вони усе описали.
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Вона бліда. Її каштанове волосся затягнуте гумкою.
Її закривавлені піжамні штани прикрашені мультяшними єдинорогами.
Її привезли з пораненим батьком, закривавленим та перев’язаним.
Бригада медиків стискала їй груди, відчайдушно борючись задля її реанімації.
Її мати стояла біля машини швидкої допомоги й плакала.
Винеси її! Винеси її! Ми можемо це зробити!
– кричав працівник лікарні, підсовуючи каталку до карети швидкої допомоги.
Дівчинку завезли всередину, а лікарі та медсестри тулилися довкола неї.
Хтось зробив їй укол. Хтось – намагався оживити її за допомогою дефібрилятора.
Медсестра плакала.
Лікарка у синіх медичних скрабах, накачуючи їй кисень, дивилася просто у камеру відеожурналіста Associated Press.
Покажіть це Путіну. Очі цієї дитини та лікарів у сльозах,
– сердито вигукнула вона.
Врятувати дівчину, ім'я якої невідомо, не вдалося.
Лікар обережно потягнулася до її обличчя, щоб закрити очі.
Її тіло залишилося одне у кімнаті, вкрите її яскравою поліестеровою курткою, забризканою кров’ю.
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