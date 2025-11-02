"Есть результаты в уничтожении оккупанта": что сейчас происходит в Покровске и вокруг города
В последнее время Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Российские войска пытаются прорвать оборону, бросая многочисленные штурмовые группы и технику.
Украинские защитники сдерживают атаки и наносят противнику непоправимые потери. Ситуация вокруг города постоянно меняется. Обо всем, что сейчас происходит в горячей точке Донецкой области и в ее окрестностях – собирает 24 Канал.
По словам начальника штаба ДАР ОАБР НГУ Игоря Яременко, трасса Павлоград – Покровск – Мирноград находится под постоянными атаками FPV-дронов, артиллерии, РСЗО и КАБов. Несмотря на это, движение по дороге не прекращается. Он отмечает, что эта трасса давно находилась под пристальным взглядом врага. Движение происходит, потому что наших ребят нужно обеспечивать. Максимально просчитываются все возможные варианты движения по этим трассам, чтобы максимально эффективно доставить ребятам и БК, и провизию, и медикаменты, и эвакуацию, Яременко подтвердил, что ситуация сложная. Частично враг контролирует, но в любом случае наши казаки справляются. Пока артерия движется, и наши силы обороны стоят, Президент Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении есть успешные результаты в уничтожении российских сил. Он отметил, что военные доложили о ситуации на фронте, и особую роль в этих действиях сыграли подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также хочу поблагодарить воинов ССО, спецназовцев военной службы правопорядка, национальной полиции, СБУ и разведки за эффективные активные действия, как в районах Покровска, так и в районах Купянска, Также президент отметил первый отдельный штурмовой полк за работу в Донецкой области и 55-ю артиллерийскую бригаду за огневую поддержку на Покровском направлении. DeepState обновили карту боевых действий и сообщили, что кроме продвижения российских военных на Харьковщине и Запорожье, они также имеют продвижение в Покровске. По данным Института изучения войны, россияне активизировали наступление на Покровск. Геолокационные записи от 31 октября и 1 ноября показывают их недавнее продвижение в центральной и юго-восточной частях города. Украинские подразделения удерживают позиции в центральной зоне Родинского. По оценкам, россияне контролируют около 60% Покровска. Из-за нестабильной линии фронта и повсеместного использования дронов ситуация в районе Покровска остается неопределенной. Институт изучения войны (ISW) предоставит обновленную оценку, когда обстоятельства станут понятнее, Россия выводит 155-ю бригаду морской пехоты с Покровского направления из-за больших потерь. Ее заменили менее подготовленные 108-й мотопехотный и 68-й танковый полки. Новые подразделения дезориентированы и несут значительные потери. Большинство техники уничтожается еще до подхода к позициям ВСУ. Источник в ГУР сообщил CNN, в Покровске продолжаются стабилизационные мероприятия под руководством главы Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, которое началось 31 октября. По данным DeepState, российские подразделения начали закрепляться в Покровске, обустраивая позиции и наблюдательные пункты. Аналитики говорят, что зафиксировано значительное количество пехоты, которая перемещается между отдельными районами при попытках ее выбить. В последние дни больше всего российских сил сосредотачивается на восточной окраине возле Ровно, а также на севере города. Генштаб ВСУ обновил ситуацию на фронте за минувшие сутки, 1 ноября. Всего состоялось 143 боестолкновения. На Покровском направлении ВСУ отбили 50 атак врага. Бои продолжались вблизи Шахматного, Мирнограда, Красного Лимана, Родинского, Новоэкономичного, Дорожного, Заповедного, Удачного, Николаевки, Казацкого, Лисовки, Сухого Яра, Звериного, Котлиного, Молодецкого, Филиала, Дачного, а также в направлении Покровска и Гришино. Источники СМИ сообщили, что в район Покровска перебросили подразделения спецназначения Главного управления разведки. Задачей называют обеспечить безопасные маршруты логистики для украинских войск. Операцией руководит начальник ГУР Кирилл Буданов. Он, по данным BBC, находится непосредственно в зоне боевых действий. Несколько дней назад российская сторона заявила, что Покровск и Мирноград якобы взяты в кольцо. Украинские военные это опровергли, впрочем признают, что ситуация на направлении остается сложной. Агенты партизанского движения "Атеш", которые служат в 115-й отдельной мотострелковой бригаде армии России возле Авдеевки, подожгли собственный грузовой автомобиль. Сделали они это, когда узнали о задании штурмовать под Покровском. По информации движения, таким образом оккупанты задержали выезд подразделения и сохранили себе жизнь. Грузовик, который подожгли / Фото "Атеш" Минобороны России ранее заявляло, что российские войска якобы готовы остановить наступление в районе Покровска на 5 – 6 часов, чтобы предоставить проход иностранным журналистам. Такое заявление объяснил 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Он отметил, что Владимир Путин пытается взять оперативную паузу, однако это не означает остановку наступательных действий. У россиян возникла критическая потребность взять оперативную паузу даже на несколько часов. Например, для подтягивания новых резервов. Главный запрос – пауза. Значит, враг встрял в какую-то авантюру,
