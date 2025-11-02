"Є результати у знищенні окупанта": що зараз відбувається у Покровську та навколо міста
Останнім часом Покровський напрямок лишається одним із найгарячіших на фронті. Російські війська намагаються прорвати оборону, кидаючи численні штурмові групи та техніку.
Українські оборонці стримують атаки та завдають противнику непоправних втрат. Ситуація навколо міста постійно змінюється. Про все, що зараз відбувається в гарячій точці Донеччини та на її околицях – збирає 24 Канал.
Яка ситуація наразі в Покровську?
Зеленський про ситуацію в Покровську
ISW оцінили ситуацію на напрямку
Росія виводить одну бригаду через втрати
Стабілізаційні заходи тривають
Окупанти почали осідати в Покровську, – DeepState
Скільки боєзіткнень відбулось біля Покровська
Про спецоперацію ГУР
Росіяни спалили свою вантажівку
Експерт про запрошення Путіна для журналістів
За словами начальника штабу ДАР ОАБР НГУ Ігоря Яременка, траса Павлоград – Покровськ – Мирноград перебуває під постійними атаками FPV-дронів, артилерії, РСЗВ та КАБів. Попри це, рух дорогою не припиняється.
Він зазначає, що ця траса давно перебувала під пильним поглядом ворога.
Рух відбувається, тому що наших хлопців потрібно забезпечувати. Максимально прораховуються всі можливі варіанти руху по цих трасах, щоб максимально ефективно доставити хлопцям і БК, і провізію, і медикаменти, і евакуацію,
Яременко підтвердив, що ситуація складна.
Частково ворог контролює, але в будь-якому випадку наші козаки справляються. Поки артерія рухається, і наші сили оборони стоять,
Президент Володимир Зеленський заявив, що на Покровському напрямку є успішні результати у знищенні російських сил.
Він зазначив, що військові доповіли про ситуацію на фронті, і особливу роль у цих діях відіграли підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Також хочу подякувати воїнам ССО, спецпризначенцям військової служби правопорядку, національної поліції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії, як в районах Покровська, так і в районах Куп'янська,
Також президент відзначив перший окремий штурмовий полк за роботу на Донеччині та 55-ту артилерійську бригаду за вогневу підтримку на Покровському напрямку.
DeepState оновили карту бойових дій та повідомили, що окрім просування російських військових на Харківщині та Запоріжжі, вони також мають просування у Покровську.
За даними Інституту вивчення війни, росіяни активізували наступ на Покровськ. Геолокаційні записи від 31 жовтня та 1 листопада показують їхнє нещодавнє просування в центральній та південно-східній частинах міста.
Українські підрозділи утримують позиції в центральній зоні Родинського. За оцінками, росіяни контролюють близько 60% Покровська.
Через нестабільну лінію фронту та повсюдне використання дронів ситуація в районі Покровська залишається невизначеною. Інститут вивчення війни (ISW) надасть оновлену оцінку, коли обставини стануть зрозумілішими,
Росія виводить 155-ту бригаду морської піхоти з Покровського напрямку через великі втрати.
Її замінили менш підготовлені 108-й мотопіхотний і 68-й танковий полки. Нові підрозділи дезорієнтовані та зазнають значних втрат. Більшість техніки знищується ще до підходу до позицій ЗСУ.
Джерело в ГУР повідомило CNN, у Покровську тривають стабілізаційні заходи під керівництвом очільника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова, яке розпочалось 31 жовтня.
За даними DeepState, російські підрозділи почали закріплюватися в Покровську, облаштовуючи позиції та спостережні пункти.
Аналітики кажуть, що зафіксована значна кількість піхоти, яка переміщується між окремими районами під час спроб її вибити. Останніми днями найбільше російських сил зосереджується на східній околиці біля Рівного, а також на півночі міста.
Генштаб ЗСУ оновив ситуацію на фронті за минулу добу, 1 листопада. Загалом відбулось 143 боєзіткнення. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 50 атак ворога.
Бої тривали поблизу Шахового, Мирнограда, Червоного Лиману, Родинського, Новоекономічного, Дорожнього, Заповідного, Удачного, Миколаївки, Козацького, Лисівки, Сухого Яру, Звірового, Котлиного, Молодецького, Філії, Дачного, а також у напрямку Покровська та Гришиного.
Джерела ЗМІ повідомили, що до району Покровська перекинули підрозділи спецпризначення Головного управління розвідки.
Завданням називають забезпечити безпечні маршрути логістики для українських військ. Операцією керує начальник ГУР Кирило Буданов. Він, за даними BBC, перебуває безпосередньо в зоні бойових дій.
Кілька днів тому російська сторона заявила, що Покровськ і Мирноград нібито взяті в кільце. Українські військові це спростували, втім визнають, що ситуація на напрямку залишається складною.
Агенти партизанського руху "Атеш", які служать у 115-й окремій мотострілецькій бригаді армії Росії біля Авдіївки, підпалили власний вантажний автомобіль. Зробили вони це, коли дізналися про завдання штурмувати під Покровськом.
За інформацією руху, таким чином окупанти затримали виїзд підрозділу і зберегли собі життя.
Вантажівка, яку підпалили / Фото "Атеш"
Міноборони Росії раніше заявляло, що російські війська нібито готові зупинити наступ у районі Покровська на 5 – 6 годин, щоб надати прохід іноземним журналістам.
Таку заяву пояснив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.
Він зазначив, що Володимир Путін намагається взяти оперативну паузу, однак це не означає зупинку наступальних дій.
У росіян виникла критична потреба взяти оперативну паузу навіть на кілька годин. Наприклад, для підтягування нових резервів. Головний запит – пауза. Значить, ворог встряг в якусь авантюру,