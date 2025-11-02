"Є результати у знищенні окупанта": що зараз відбувається у Покровську та навколо міста

Останнім часом Покровський напрямок лишається одним із найгарячіших на фронті. Російські війська намагаються прорвати оборону, кидаючи численні штурмові групи та техніку.

Українські оборонці стримують атаки та завдають противнику непоправних втрат. Ситуація навколо міста постійно змінюється. Про все, що зараз відбувається в гарячій точці Донеччини та на її околицях – збирає 24 Канал.

Яка ситуація наразі в Покровську?