Покушение на бизнесмена Титова "Мультика": в Николаеве задержали подозреваемого

В Николаеве задержали мужчину, которого подозревают в покушении на бизнесмена Михаила Титова, известного по прозвищу "Мультик". Им оказался известный в криминальных кругах николаевец.

После ряда экспертиз полиция получила неопровержимые доказательства причастности 43-летнего мужчины к покушению на убийство николаевца. Инцидент произошел 6 апреля 2020.

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В Николаеве задержали фигуранта покушения

Правоохранители 11 октября задержали ранее судимого злоумышленника. Он фигурирует в уголовных производствах в отношении мошеннических действий и вымогательства и избежал взятия под стражу, внеся залог. Мужчину считают известным в криминальных кругах.

При задержании у подозреваемого изъяли оружие и боеприпасы. Впоследствии во время санкционированных обысков у него забрали также мобильные телефоны, банковские и сим-карты и другие вещественные доказательства, которые имеют доказательственное значение в производстве.



У подозреваемого изъяли оружие / Фото полиции Николаевской области

Спецоперацию проводили представители следственного управления, оперативники управления уголовного розыска и стратегических расследований при силовой поддержке спецназовцев КОРД. Также задержанию помогала целая рота полиции особого назначения.

43-летнему подозреваемому объявили о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу. Статья предусматривает наказание от лишения свободы на срок до 15 лет до пожизненного заключения.

Подозреваемого задержали 11 Октября / Фото полиции Николаевской области

Кроме того, правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

Расследование продолжается, а полицейские устанавливают всех сообщников задержанного. Также правоохранители собирают доказательную базу по заказчику.

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Покушение на "Мультика": коротко