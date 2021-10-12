Покушение на бизнесмена Титова "Мультика": в Николаеве задержали подозреваемого

12 октября 2021 , 18:47
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Источник:

отдел коммуникации полиции Николаевской области

В Николаеве задержали мужчину, которого подозревают в покушении на бизнесмена Михаила Титова, известного по прозвищу "Мультик". Им оказался известный в криминальных кругах николаевец.

После ряда экспертиз полиция получила неопровержимые доказательства причастности 43-летнего мужчины к покушению на убийство николаевца. Инцидент произошел 6 апреля 2020.

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В Николаеве задержали фигуранта покушения

Правоохранители 11 октября задержали ранее судимого злоумышленника. Он фигурирует в уголовных производствах в отношении мошеннических действий и вымогательства и избежал взятия под стражу, внеся залог. Мужчину считают известным в криминальных кругах.

При задержании у подозреваемого изъяли оружие и боеприпасы. Впоследствии во время санкционированных обысков у него забрали также мобильные телефоны, банковские и сим-карты и другие вещественные доказательства, которые имеют доказательственное значение в производстве.


У подозреваемого изъяли оружие / Фото полиции Николаевской области

Спецоперацию проводили представители следственного управления, оперативники управления уголовного розыска и стратегических расследований при силовой поддержке спецназовцев КОРД. Также задержанию помогала целая рота полиции особого назначения.

43-летнему подозреваемому объявили о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу. Статья предусматривает наказание от лишения свободы на срок до 15 лет до пожизненного заключения.

Подозреваемого задержали 11 Октября / Фото полиции Николаевской области

Кроме того, правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

Расследование продолжается, а полицейские устанавливают всех сообщников задержанного. Также правоохранители собирают доказательную базу по заказчику.

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Покушение на "Мультика": коротко

  • Возле бизнес-центра на проспекте Центральном в Николаеве 6 апреля 2020 года стреляли.
  • Тогда огнестрельное ранение получил местный житель.
  • Правоохранители рассмотрели несколько версий мотива преступления: месть (из-за перераспределения криминальных сфер влияния в регионе), конкуренция в бизнесе, невозврат долгов, неприязненные отношения и покушение на убийство (совершенное на заказ).
  • Полицейским удалось установить место засады вероятного снайпера. На месте обнаружили охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62 миллиметра, который был снаряжен магазином, и гильзу.
Автор: Тетяна Сукач