Покушение на бизнесмена Титова "Мультика": в Николаеве задержали подозреваемого
В Николаеве задержали мужчину, которого подозревают в покушении на бизнесмена Михаила Титова, известного по прозвищу "Мультик". Им оказался известный в криминальных кругах николаевец.
После ряда экспертиз полиция получила неопровержимые доказательства причастности 43-летнего мужчины к покушению на убийство николаевца. Инцидент произошел 6 апреля 2020.
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В Николаеве задержали фигуранта покушения
Правоохранители 11 октября задержали ранее судимого злоумышленника. Он фигурирует в уголовных производствах в отношении мошеннических действий и вымогательства и избежал взятия под стражу, внеся залог. Мужчину считают известным в криминальных кругах.
При задержании у подозреваемого изъяли оружие и боеприпасы. Впоследствии во время санкционированных обысков у него забрали также мобильные телефоны, банковские и сим-карты и другие вещественные доказательства, которые имеют доказательственное значение в производстве.
У подозреваемого изъяли оружие / Фото полиции Николаевской области
Спецоперацию проводили представители следственного управления, оперативники управления уголовного розыска и стратегических расследований при силовой поддержке спецназовцев КОРД. Также задержанию помогала целая рота полиции особого назначения.
43-летнему подозреваемому объявили о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу. Статья предусматривает наказание от лишения свободы на срок до 15 лет до пожизненного заключения.
Кроме того, правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.
Расследование продолжается, а полицейские устанавливают всех сообщников задержанного. Также правоохранители собирают доказательную базу по заказчику.
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Покушение на "Мультика": коротко
- Возле бизнес-центра на проспекте Центральном в Николаеве 6 апреля 2020 года стреляли.
- Тогда огнестрельное ранение получил местный житель.
- Правоохранители рассмотрели несколько версий мотива преступления: месть (из-за перераспределения криминальных сфер влияния в регионе), конкуренция в бизнесе, невозврат долгов, неприязненные отношения и покушение на убийство (совершенное на заказ).
- Полицейским удалось установить место засады вероятного снайпера. На месте обнаружили охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62 миллиметра, который был снаряжен магазином, и гильзу.