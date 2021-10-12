Замах на бізнесмена Тітова "Мультика": у Миколаєві затримали підозрюваного

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на бізнесмена Михайла Тітова, відомого на прізвисько "Мультик". Ним виявився відомий у кримінальних колах миколаївець.

Після низки експертиз поліція отримала беззаперечні докази причетності 43-річного чоловіка до замаху на вбивство миколаївця. Інцидент трапився 6 квітня 2020 року.

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У Миколаєві затримали фігуранта замаху

Правоохоронці 11 жовтня затримали раніше судимого зловмисника. Він фігурує у кримінальних проваджень щодо шахрайських дій та вимагання й звільнився з-під варти, внісши заставу. Чоловіка вважають відомим у кримінальних колах.

При затриманні у підозрюваного вилучили зброю та набої до неї. Згодом під час санкціонованих обшуків у нього забрали також мобільні телефони, банківські та сім-карти й інші речові докази, які мають доказове значення в провадженні.



У підозрюваного вилучили зброю / Фото поліції Миколаївської області

Спецоперацію проводили представники слідчого управління, оперативники управління карного розшуку та стратегічних розслідувань за силової підтримки спецпризначенців КОРД. Також затриманню сприяла ціла рота поліції особливого призначення.

43-річному підозрюваному оголосили про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення. Стаття передбачає покарання від позбавлення волі на термін до 15 років до довічного ув'язнення.



Підозрюваного затримали 11 жовтня / Фото поліції Миколаївської області

Крім того, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.

Наразі розслідування триває, а поліцейські встановлюють усіх спільників затриманого. Також правоохоронці збирають доказову базу щодо замовника.

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Замах на "Мультика": коротко