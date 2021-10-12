В результаті нападу 27-річний водій зазнав поранення у ногу. Крім того, пошкодження отримало його авто. Що ж до 28-річної дружини потерпілого та дівчинки, то вони не постраждали. Випадок потрапив на камери відеоспостереження, і на ньому добре видно стрільця.

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Вичікував свої "мішені" під дверима

На кадрах видно, як чоловік у камуфляжі деякий час ходить туди-сюди під під'їздом, а потім зникає з поля зору. З дверей тим часом виходять чоловік, жінка та їхня донька.

Всі троє сідають до чорного Volkswagen. Після цього до машини підбігає зловмисник і починає стріляти, цілячись у водія.

Маскував зброю під телефон

Показово, що, наближаючись до машини, він імітував розмову по телефону. Насправді ж до обличчя нападник прикладав пістолет, ховаючи його рукою.

Поліція шукає зухвальця

Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Винуватцю загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Крім того, вони з'ясовують, з якої зброї стріляв підозрюваний.

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Стрілянина на дорозі: ще одні розбірки у Києві

У Києві трапився конфлікт між двома водіями, який закінчився стріляниною. Чоловіки не могли поділити дорогу і домовитися, хто поїде першим. Зрештою один із них дістав пістолет і відкрив вогонь по опоненту. Лише дивом ніхто не постраждав.