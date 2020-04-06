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      У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Тітова "Мультика"

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      У Миколаєві підстрелили бізнесмена Михайла Тітова / Колаж 24 каналу

      У Миколаєві в бізнес-центрі "Техноконтракт" вдень 6 квітня сталася стрілянина. Під час інциденту пострілом в голову поранили бізнесмена, кримінального авторитета Михайла Тітова, відомого на прізвисько "Мультик".

      У поліції Миколаївської області повідомили, що стрілянина сталася близько 14 години в у дворі офісного центру "Техноконтракт" на Центральному проспекті. 

      Цікаво Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю

      Під час стрілянини отримав вогнепальне поранення місцевий бізнесмен.

      Місцеве видання "Новости-N" пише, що працівники автомийки почули кілька пострілів і вибігли на вулицю. На асфальті перед будівлею вони побачили чоловіка, що лежав у калюжі крові. Ним виявився бізнесмен Михайло Тітов. Його на приватному авто терміново доставили в місцеву лікарню. Наразі "Мультик" перебуває у реанімації.


      Поліція опитує працівників автомийки, поблизу якої поранили Тітова

      На місці стрілянини працюють правоохоронці спільно з керівництвом поліції Миколаївщини. Вони встановлюють усі обставини інциденту і розшукують причетних до скоєння злочину.

      Також за даними місцевих ЗМІ, стрілець втік на автомобілі темного кольору з європейськими номерами реєстрації. У місті оголошено план "Перехоплення".

      У Миколаєві поранили бізнесмена Тітова: фото "Новости-N" з місця стрілянини 

       

      За фактом стрілянини у поліції вже розпочали кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство". Зловмисникам загрожує ув'язнення від 7 до 15 років.

      У Миколаєві стріляли в бізнесмена "Мультика": відео з місця інциденту

       

      Хто такий Михайло Тітов "Мультик"? Миколаївський бізнесмен Михайло Тітов, більш відомий як кримінальний авторитет "Мультик". 

      Був засуджений за подвійне вбивство: в кінці 90-х років Тітов з особливою жорстокістю вбив двох інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території. Через це він опинився у тюрмі. Після виходу з в'язниці "Мультик" знову засвітився – його пов'язували з рекетом, розкраданням державного майна, рейдерськими атаками на бізнес, вимаганні та навіть торгівлею наркотиками. Влада Титова була необмежена – його боялись навіть чиновники і він легко "віджимав" бізнес у миколаївських підприємців.

      У серпні 2017 року "Мультика" затримали. Тодішній очільник ГПУ Юрій Луценко особисто вітав прокурорів, які відзначилися в розслідуванні кримінальних пригод Тітова і дарував їм іменні годинники. Однак сидів Тітов не довго. У листопаді 2018 року суд по-тихому змінив йому запобіжний захід і відпустив його із СІЗО під домашній арешт.

      Дивіться програму Дмитра Гнапа про кримінал і "Мультика": відео

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Михайло Тітов "Мультик" Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Миколаєва Стрілянина
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