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      В Николаеве во время стрельбы ранили бизнесмена Михаила Титова

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      В Николаеве подстрелили бизнесмена Михаила Титова / Фото Нацполиции

      В Николаеве в бизнес-центре "Техноконтракт" днем 6 апреля произошла стрельба. Во время инцидента выстрелом в голову ранили бизнесмена Михаила Титова, известного по прозвищу "Мультик".

      Новина доповнюється...

      Теги: Новости Украины
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