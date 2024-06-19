Нападение на оппозиционера Садыкова: Токаев прокомментировал стрельбу, которая произошла в Киеве

В Киеве во время стрельбы был ранен казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков. На инцидент отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого жена раненого считает причастным к покушению.

Нападение на Садыкова произошло 18 июня в Шевченковском районе Киева. Так, неизвестный пытался застрелить казахского оппозиционера в голову. Жена Садыкова убеждена, что нападавший был профессиональным наемным убийцей.

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Токаев прокомментировал нападение на Садыкова

Почти через сутки после инцидента президент Казахстана отреагировал на нападение на оппозиционера Садыкова. Он заявил, что казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию, а также отметил, что все разногласия в обществе следует решать в правовом кругу.

Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать преступление, произошедшее вчера, в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова,

– заявил Токаев.

Президент Казахстана также добавил, что поручил направить официальные запросы в украинские правоохранительные органы, а также посольства относительно нападения на Садыкова.

Стоит заметить, что Садыков, которого пытались убить, известный казахский журналист-оппозиционер. Он открыто критиковал власть Казахстана, а самого Токаева называл "марионеткой российского влияния". Именно поэтому жена Садыкова считает, что к покушению на убийство может быть причастен действующий президент Казахстана.

Кроме того, в октябре 2023 года Садыкова объявили в розыск в Казахстане. Так, оппозиционера обвиняли в "разжигании социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".