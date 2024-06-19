Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный пытался застрелить Айдоса Садыкова, когда тот заезжал во двор своего дома. По словам Натальи, нападающий был профессиональным убийцей, который воспользовался моментом.

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Жена на Садыкова подозревает Токаева

Во время покушения Айдос был за рулем, а его жена сидела рядом. Нападавший вышел из-за дерева и произвел выстрел, после чего сразу убежал.

Наталья Садыкова сообщила, что ее мужа срочно прооперировали, но его состояние остается критическим из-за тяжелого ранения в голову.

Айдос пережил ночь, хотя врачи давали мало надежд. Сейчас они делают все возможное, но прогнозов не дают,

– отметила она.

Жена оппозиционера также убеждена, что заказчиком покушения является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Она заявила, что целью было заставить ее мужа замолчать, поскольку он был постоянным критиком казахстанского правительства.

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Добавим, что на место происшествия в Киеве сразу выехали украинские правоохранители, которые начали установление обстоятельств стрельбы и задержали нападавшего.

Киевская городская прокуратура впоследствии констатировала, что начала досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство.