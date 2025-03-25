О преступлении правоохранителей проинформировал водитель одной из маршруток около 19:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Что известно о стрельбе в Харькове

По данным полиции, на место стрельбы немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранителям удалось установить, что в результате инцидента никто не пострадал.

Последствия стрельбы в Харькове / Фото Национальной полиции

Однако, злоумышленники повредили стекла обоих автобусов. По предварительным данным, выстрелы осуществили из пневматического оружия. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Полиция принимает меры для установления лиц, причастных к преступлению, и привлечения их к ответственности.

Добавим, что недавно в Харькове произошла еще одна стрельба. Тогда мужчина из окна автомобиля произвел выстрел в воздух. К счастью, никто из граждан не пострадал. Сейчас принимаются меры по установлению личности, которая совершила правонарушение.