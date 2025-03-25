Про злочин правоохоронців поінформував водій однієї з маршруток близько 19:00. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини.

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Що відомо про стрілянину в Харкові

За даними поліції, на місце стрілянини негайно прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронцям вдалося встановити, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наслідки стрілянини в Харкові / Фото Національної поліції

Однак, зловмисники пошкодили скло обох автобусів. За попередніми даними, постріли здійснили з пневматичної зброї. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Поліція вживає заходів для встановлення осіб, які причетні до злочину, та притягнення їх до відповідальності.

Додамо, що нещодавно в Харкові сталася ще одна стрілянина. Тоді чоловік з вікна автівки зробив постріл у повітря. На щастя, ніхто з громадян не постраждав. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи, яка скоїла правопорушення.