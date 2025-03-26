Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака. Он рассказал подробности ночной атаки на Кривой Рог.

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Какие последствия атаки на Кривой Рог

Ночью россияне атаковали беспилотниками Днепропетровской области, в частности, Кривой Рог.

Поэтому в Кривом Роге произошло несколько возгораний. Огонь удивительные укротили. В городе изуродованы админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто,

– говорится в сообщении.

По данным ОВА, жертв и раненых в результате атаки нет. В то же время по Никопольщине россияне не прекращали варить с позднего вечера. Есть также повреждения.

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В результате атаки есть разрушения / Фото ОВА

По словам Лисака, под удар попали райцентр и Марганецкая община. Там повреждены 2 многоквартирных дома и легковушка. Разрушение есть на одном из предприятий. В общей сложности в области защитники неба уничтожили 12 БпЛА.

Напомним, еще вечером 25 марта в Кривом Роге прозвучало по меньшей мере 15 взрывов. Впоследствии председатель Совета обороны города Александр Вилкул рассказал, что город массированно атаковали "Шахеды".