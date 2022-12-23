В Перу полицейские переоделись в Санта-Клаусов и схватили банду наркоторговцев

Правоохранители в Перу реализовали спецоперацию по задержанию наркоторговцев. Они в новогодних костюмах выбили дверь и надевали злоумышленникам наручники.

Журналисты опубликовали видео, как переодетые в Санта Клауса и эльфов полицейские задерживают наркоторговцев. Это произошло 17 декабря в столице Перу – городе Лима.

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Одна из "помощниц Санты" достала огромный молоток и сломала входную дверь. После этого группа силовиков ворвалась в здание.

Необычное задержание в Перу: смотрите видео

Почему действовали таким образом

В наркоторговле подозревают троих мужчин и женщину. Они сначала подумали, что это шутка. Однако впоследствии полиция надела на них наручники и арестовала.

Задержание было успешным. Правоохранители объяснили, почему выбрали такой необычный способ для спецоперации.

Это Рождество, Санта на улице не привлекает особого внимания, – сказал представитель полиции.

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