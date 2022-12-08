Президент Перу Педро Кастильо 7 декабря заявил, что распускает Конгресс и заменяет его "чрезвычайным правительством". Уже через несколько часов после этого парламент проголосовал за его отстранение от должности.

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Парламент Перу объявил импичмент президенту

За импичмент проголосовал 101 депутат, против выступили 6 чиновников.

По перуанским законам президент может распустить Конгресс только в том случае, если тот отказал в доверии двум кабинетам министров, чего не произошло.

Кастильо планировал распустить парламент, создать чрезвычайное правительство, назначить внеочередные парламентские выборы и, как он объявил, создать "Новую хартию свобод", то есть переписать конституцию страны.

В ответ на требования граждан по всей стране мы решили создать чрезвычайное правительство, направленное на восстановление верховенства права и демократии,

– сказал Кастильо в телевизионном обращении к гражданам.

Он также приказал ввести ночной комендантский час и реорганизовать судебную систему и прокуратуру, которая расследует его дело по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью.

Кастильо, вероятно, задержала полиция

Национальная полиция Перу опубликовала в твиттере фото, где видно, как Кастильо сидит в полицейском участке после голосования за его устранение. Правоохранители отметили, что "вмешались", чтобы выполнить свои обязанности. Его также назвали "экс-президентом".

Однако потом это сообщение удалили, поэтому пока неизвестно, задержан ли он.

Ожидается, что функции главы государства будет выполнять вице-президент Дина Болуарте. Она уже приняла присягу как временная президентка.

Что известно о президенте Перу