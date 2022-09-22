В своей речи он заявил, что следует прекратить войну с наркотиками в Латинской Америке.

Важно Россия боится переговоров и лжет всем, чтобы переждать зиму, – Зеленский к Генассамблее

Аргументировал он это тем, что эта война завершилась провалом. Более того, он противопоставил опасности наркозависимости еще более вредную, по его мнению, для человечества "зависимость от иррациональной власти, прибыли и денег".

Что ядовиты для человечества – кокаин, уголь или нефть? Уменьшение потребления наркотиков не нуждается в войнах. Нам всем необходимо построить лучшее общество,

– сказал Петро.

Колумбийский президент подчеркнул, что от передозировки кокаином умирает небольшое количество людей , в то время как уголь и нефть "могут уничтожить все человечество".

Зеленский также принял участие в Генассамблее ООН

Отметим, что в рамках 77-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил и Президент Украины Владимир Зеленский. Он присоединился к ней онлайн и предложил "формулу условий мира", принятие которой поможет избежать войн в будущем.

Что известно о "форме условий мира"

Эта формула наказывает за преступление, защищает жизнь, восстанавливает территориальную целостность, обеспечивает безопасность и учитывает решительность. По словам президента Украины, пункты формулы предусматривают следующее:

наказание за нарушение границ. Средствами наказания он назвал санкции, блокировку торговли с агрессором, лишение права вето. Граждане страны-агрессора должны быть лишены права ездить за границу. Должен быть создан суд для наказания виновных в войне;

Средствами наказания он назвал санкции, блокировку торговли с агрессором, лишение права вето. Граждане страны-агрессора должны быть лишены права ездить за границу. Должен быть создан суд для наказания виновных в войне; защита жизни. Каждое государство должно иметь право защитить жизнь своих граждан;

Каждое государство должно иметь право защитить жизнь своих граждан; восстановление безопасности и территориальной целостности По словам украинского президента, говорится, в частности, о продовольственной и ядерной безопасности;

По словам украинского президента, говорится, в частности, о продовольственной и ядерной безопасности; гарантии безопасности ;

; решительность защищаться и решительность помогать.

В то же время он подчеркнул, что в этой формуле нет нейтральности, потому что "нейтральность – это безразличие".

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