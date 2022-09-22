У своїй промові він заявив, що слід припинити війну з наркотиками у Латинській Америці.

Важливо Росія боїться перемовин і бреше усім, лише щоб перечекати зиму, – Зеленський до Генасамблеї

Аргументував він це тим, що ця війна завершилася провалом. Ба більше, він протиставив небезпеці наркозалежності ще більш шкідливу, на його думку, для людства "залежність від ірраціональної влади, прибутку та грошей".

Що отруйні для людства – кокаїн, вугілля чи нафта? Зменшення споживання наркотиків не потребує війн. Нам усім необхідно побудувати найкраще суспільство,

– сказав Петро.

Колумбійський президент наголосив, що від передозування кокаїном помирає невелика кількість людей, тоді як вугілля та нафта "можуть знищити все людство".

Зеленський також взяв участь у Генасамблеї ООН

Зауважимо, що у межах 77-ї Генасамблеї ООН у Нью-Йорку виступив і Президент України Володимир Зеленський. Він долучився до неї онлайн і запропонував "формулу умов миру", ухвалення якої допоможе уникнути війн у майбутньому.

Що відомо про "форму умов миру"

Це формула карає за злочин, захищає життя, відновлює територіальну цілісність, гарантує безпеку та враховує рішучість. За словами президента України, пункти формули передбачають наступне:

покарання за порушення кордонів. Засобами покарання він назвав санкції, блокування торгівлі з агресором, позбавлення права вето. Громадяни країни-агресора мають бути позбавлені права їздити за кордон. Має бути створено суд для покарання винних у війні;

Засобами покарання він назвав санкції, блокування торгівлі з агресором, позбавлення права вето. Громадяни країни-агресора мають бути позбавлені права їздити за кордон. Має бути створено суд для покарання винних у війні; захист життя. Кожна держава повинна мати право захистити життя своїх громадян;

Кожна держава повинна мати право захистити життя своїх громадян; відновлення безпеки та територіальної цілісності. За словами українського президента, мовиться, зокрема, про продовольчу та ядерну безпеку;

За словами українського президента, мовиться, зокрема, про продовольчу та ядерну безпеку; гарантії безпеки ;

; рішучість захищатися і рішучість допомагати.

Водночас він підкреслив, що в цій формулі немає нейтральності, бо "нейтральність – це байдужість".

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