Громкое дело с полицейскими в США: копы избили темнокожего мужчину до смерти
Источник:Reuters
7 января в городе Мемфис в американском штате Теннесси полицейские остановили Тайра Николса за неосторожное вождение. Через 3 дня после этого 29-летний мужчина скончался в больнице.
Пятерых правоохранителей, которые в тот вечер остановили и жестоко избили Тайра, обвинили в убийстве. В Мемфисе начались протесты против произвола полицейских.
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На видео видно, как полицейские Мемфиса бьют Тайра
Видео с нательных полицейских камер, а также из камеры видеонаблюдения, установленной на столбе, обнародовали через день после того, как копов обвинили в убийстве Тайра Николса. На них видно, как представители полиции выводят темнокожего водителя из машины, начинают его оскорблять и жестоко избивать.
Кадры, на которых видно, как полицейские издеваются над Тайром: смотрите видео
После нападения пострадавшего госпитализировали, однако погиб через три дня от полученных травм. Полицейских обвинили в убийстве второй степени, нападении и похищении человека и угнетении.
Такой произвол копов и убийство Тайра вызвал бурю протестов среди местных. Следует заметить, что все правоохранители, совершившие преступление, также были темнокожими.
Испытание, зафиксированное на видео, превратило Николса, отца 4-летнего ребенка, в новое лицо движения за расовую справедливость в США, вызванное убийством Джорджа Флойда полицией в 2020 году в Миннеаполисе,
– отмечают Reuters.
Президент США Джо Байден выразил соболезнования семье погибшего
Джо Байден выразил глубокие соболезнования семье погибшего. Президент отметил, что, как и многие увидевшие ужасное видео, он был возмущен произволом пяти копов.
Мое сердце с семьей Тайра Николса и американцами в Мемфисе и по всей стране, которые страдают от этой болезненной потери. Нет слов, чтобы описать душевную боль и горе потери любимого ребенка и молодого отца,
– написал президент.
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Движение "Black Lives Matter" и громкое убийство Флойда в 2020 году
- В 2020 году по всему миру вспыхнула волна протестов против расовой несправедливости "Black Lives Matter". Она стала следствием громкого убийства Джорджа Флойда, чернокожего американца, скончавшегося после задержания полицией.
- Офицеры полиции утверждали, что задержанному стало плохо после того, как они надели на него наручники. Однако впоследствии в сети появилось видео очевидцов, на котором видно, как полицейские издевались над Флойдом.
- Один из правоохранителей Миннеаполиса прижал коленом шею мужчины и не отпускал более 7 минут. В то время как Флойд задыхался, говорил, что не может дышать и просил не убивать его.
- Несмотря на просьбы прохожих, полицейские прекратили только когда Джордж потерял сознание. После гибели Флойда тысячи людей вышли с протестами на улицы Миннеаполиса.
- Они кричали: "Я не могу дышать", "Хватит убивать темнокожих" и "Справедливость для Джорджа". В ответ на протесты полиция применяла световые гранаты и слезоточивый газ, чтобы хоть как-то разогнать толпу.