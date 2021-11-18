Полиция проводит спецоперацию в Николаеве: застрелили бизнесмена
Источник:полиция Николаевской области
Во дворе одного из домов в Николаеве был застрелен бизнесмен. Еще один человек получил ранения.
Подробности инцидента рассказали в местной полиции. Там уже объявили о проведении специальной операции.
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Стрельба в Николаеве: есть погибший и раненый
Приблизительно в 20:15 17 ноября правоохранители в Николаеве получили сообщение о стрельбе во дворе одного из домов на улице Сенной. Когда полицейские прибыли туда, то обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Еще один человек получил травмы, ему оказали помощь медики.
В Николаеве застрелили бизнесмена / Фото НПУ
В другом дворе, в нескольких кварталах от найденного тела, обнаружили и вероятное орудие убийства – охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. Сейчас его послали на экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли из этого ружья убили человека.
Ружье, из которого могли убить человека, нашли в нескольких кварталах от места преступления / Фото НПУ
Следователи, криминалисты, кинологи, оперативники и эксперты приступили к расследованию. В городе началась специальная полицейская операция. Стражи порядка пытаются оперативно установить обстоятельства преступления и всех причастных.
Между тем местное издание "Новости N" отметило со ссылкой на свои источники, что:
- Из охотничьего ружья стрелял неизвестный в мужчину, который на автомобиле Audi заехал во двор дома на Сенной.
- Жертвой нападения якобы был местный бизнесмен из строительной сферы 51-летний Игорь Плиндик.
- С ним в машине была еще девушка, но нападавший на нее внимания не обращал.
- Преследовал он именно бизнесмена, который попытался сбежать, и добил того у подъезда.
Следует напомнить:
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