Поліція проводить спецоперацію у Миколаєві: застрелили бізнесмена

У дворі одного з будинків у Миколаєві застрелили бізнесмена. Ще одна людина зазнала поранення.

Подробиці інциденту розповіли у місцевій поліції. Там вже оголосили про проведення спеціальної операції.

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Стрілянина в Миколаєві: є загиблий та поранений

Приблизно о 20:15 17 листопада правоохоронці у Миколаєві отримали повідомлення про стрілянину у дворі одного з будинків на вулиці Сінній. Коли поліцейські прибули туди, то виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Ще одна людина мала травми, їй надали допомогу медики.



У Миколаєві застрелили бізнесмена / Фото НПУ

В іншому дворі, у кількох кварталах від знайденого тіла, виявили й імовірне знаряддя вбивства – мисливську рушницю з плямами, схожими на кров. Наразі її надіслали на експертизу, щоб з'ясувати, чи дійсно з цієї рушниці вбили людину.



Рушницю, з якої могли вбити людину, знайшли за декілька кварталів від місця злочину / Фото НПУ

Слідчі, криміналісти, кінологи, оперативники та експерти взялися до розслідування. У місті почали спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці намагаються оперативно встановити обставини злочину та всіх причетних.

Тим часом місцеве видання "Новости N" зазначило з посиланням на свої джерела, що:

З мисливської рушниці стріляв невідомий у чоловіка, який на автомобілі Audi заїхав у двір будинку на Сінній.

Жертвою нападу начебто був місцевий бізнесмен із будівельної царини 51-річний Ігор Пліндик.

51-річний Ігор Пліндик. З ним у машині ще була дівчина, але нападник на неї уваги не звертав.

Натомість переслідував саме бізнесмена, який спробував утекти, та добив його біля під'їзду.

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