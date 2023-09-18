Нашли в парковой зоне: появились новые детали смерти экс-головы Херсонской ОВА Лагуты

В Украине правоохранители расследуют смерть бывшего руководителя Херсонской ОГА Геннадия Лагуты. О смерти Лагуты стало известно 17 сентября.

В полиции Киева сообщили 24 Каналу, что правоохранители расследуют факт смерти чиновника из Херсонской области. Событие классифицируют по статье 115 – "убийство, с дополнительной квалификацией "самоубийство" Уголовного Кодекса Украины.

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Лагута мог совершить самоубийство

По словам правоохранителей, продолжается расследование. Следователи рассматривают все версии содеянного и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия".

16 сентября Лагуту нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений. 13 сентября в Соломенское управление полиции города Киев обратилась жена Лагуты с сообщением об исчезновении мужа.

Что известно о смерти Лагуты

Действующий глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 17 сентября сообщил о смерти Геннадия Лагуты. В Херсонской ОВА не указали подробности смерти Лагуты.

Местный ресурс МОСТ со ссылкой на оцепление Лагуты информирует, что он умер в одной из киевских больниц.

Лагуте было 49 лет. До начала полномасштабного российского вторжения он являлся главой Херсонщины. Однако после вторжения России он уехал из Херсона и скрылся почти на полгода. 9 июля 2022 года Лагуту уволили с занимаемой должности.

В то же время, президент Херсонской областной федерации шахмат, депутат партии "За будущее" Виталий Богданов приводит другие детали смерти Лагуты. Он подтверждает информацию, что Лагута действительно скончался в больнице.

Однако Виталий Богданов отметил, что до этого бывшего главу Херсонской ОВА якобы трое суток искали и нашли в парковой зоне и доставили в больницу.

Богданов намекает, что Лагута мог совершить самоубийство, поскольку правоохранители якобы установили по камерам наблюдения, что бывший глава Херсонской ОВА приобрел в аптеке много таблеток.