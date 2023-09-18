Знайшли в парковій зоні: з'явилися нові деталі смерті ексголови Херсонської ОВА Лагути

В Україні правоохоронці розслідують смерть колишнього керівника Херсонської ОДА Геннадія Лагути. Про смерть Лагути стало відомо 17 вересня.

У поліції Києва повідомили 24 Каналу, що правоохоронці розслідують факт смерті чиновника з Херсонської області. Подію класифікують за статтею 115 – "вбивство, з додатковою кваліфікацією "самогубство" Кримінального Кодексу України.

До теми Помер ексочільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута

Лагута міг скоїти самогубство

За словами правоохоронців, наразі продовжується розслідування. Слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події".

16 вересня Лагуту знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. 13 вересня до Солом'янського управління поліції міста Київ звернулась дружина Лагути з повідомленням про зникнення чоловіка.

Що відомо про смерть Лагути

Чинний очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 17 вересня повідомив про смерть Геннадія Лагути. У Херсонській ОВА не вказали подробиць смерті Лагути.

Місцевий ресурс МОСТ з посилання на оточення Лагути інформує, що він помер в одній з київських лікарень.

Лагуті було 49 років. На початок повномасштабного російського вторгнення він був очільником Херсонщини. Однак після вторгнення Росії він поїхав з Херсона і зник майже на пів року. 9 липня 2022 року Лагуту звільнили з займаної посади.

Водночас президент Херсонської обласної федерації шахів, депутат партії "За майбутнє" Віталій Богданов наводить інші деталі смерті Лагути. Він підтверджує інформацію, що Лагута дійсно помер у лікарні.

Однак Віталій Богданов зазначив, що до цього колишнього главу Херсонської ОВА нібито три доби шукали й знайшли в парковій зоні та доправили в лікарню.

Богданов натякає, що Лагута міг скоїти самогубство, оскільки правоохоронці нібито встановили по камерах спостереження, що колишній голова Херсонської ОВА придбав в аптеці багато пігулок.