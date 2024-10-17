В Украине "накрыли" масштабный наркокартель с доходом 2 миллиарда гривен за полгода

Правоохранители ликвидировали наркокартель, который имел доход более 350 миллионов гривен за месяц. Участники группировки изготавливали и продавали психотропы в мессенджере.

В целом полиция провела более 230 обысков в 20 регионах страны. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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За полгода наркокартель заработал 2 миллиарда гривен

Игорь Клименко сообщил, что в ходе обысков было задержано более 60 человек.

Ликвидировано 19 нарколабораторий, в которых ежемесячно производили почти тонну амфетамина и Альфа-PVP. Доход злоумышленников достигал более 350 миллионов гривен в месяц,

– сообщил министр.

Как добавили в Нацполиции, суммарный доход со всех этих нарколабораторий составил более 2 миллиардов гривен за полгода.

"Участники одной из преступных организаций наладили контрабандный канал поставки прекурсоров из Польши на специально оборудованные склады. Там их фасовали и поставляли пяти наркокартелям, которые изготавливали Альфа-PVP и амфетамин в семи областях", – говорят полицейские.

Уже оттуда "товар" распространяли по всей Украине. Использовали для этого "мастерклады" и частные логистические компании через ботофермы и телеграмм-каналы.

В Украине разоблачили масштабный наркокартель / Фото Нацполиции