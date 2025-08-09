В одном из районов столицы полицейские спасли девять котов. Животные около недели были закрыты в квартире.

На месте происшествия выяснилось, что женщина, которая ухаживала за животными – умерла. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Смотрите также В Британии разговорчивый попугай сдал полиции свою хозяйку, которая занималась наркоторговлей

Что известно о спасении котов в Киеве?

В Киеве правоохранители и зоопатруль спасли девять котов. Животные оставались закрытыми в квартире около недели. Соседи многоэтажки в Святошинском районе обратились в полицию после того, как их одинокая пожилая соседка перестала выходить из квартиры.

Жители дома сообщили, что покойная ухаживала за котами, поэтому животные могли оставаться внутри без присмотра.

При осмотре жилья правоохранители нашли шестерых котят возрастом менее недели, их маму и двух взрослых котов.

Полицейские передали кошачью семью в зоопатруль. Сейчас все они находятся в безопасности, под наблюдением ветеринаров,

– добавили в полиции.

Спасение запертых котов в Киеве: смотрите видео

Правоохранители заверили, что кошачья семья чувствует себя хорошо и восстанавливает силы.

К слову, в кинологическом центре DOGLAND под Киевом обнаружили факты жестокого обращения с собаками. В сети обнародовали потрясающее видео издевательств, после чего инструктора уволили.