В одному з районів столиці поліцейські врятували дев'ятьох котів. Тварини близько тижня були зачинені у квартирі.

На місці події з'ясувалось, що жінка, яка доглядала за тваринами – померла. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про порятунок котів у Києві?

У Києві правоохоронці та зоопатруль врятували дев'ятьох котів. Тварини залишалися зачиненими у квартирі близько тижня. Сусіди багатоповерхівки у Святошинському районі звернулися до поліції після того, як їхня самотня літня сусідка перестала виходити з помешкання.

Мешканці будинку повідомили, що покійна доглядала за котами, тож тварини могли залишатися всередині без нагляду.

Під час огляду житла правоохоронці знайшли шістьох кошенят віком менше ніж тиждень, їхню маму та двох дорослих котів.

Поліцейські передали котячу родину до зоопатруля. Наразі усі вони перебувають у безпеці, під наглядом ветеринарів,

– додали у поліції.

Порятунок замкнених котів у Києві: дивіться відео

Правоохоронці запевнили, що котяча родина почувається добре та відновлює сили.

До слова, у кінологічному центрі DOGLAND під Києвом виявили факти жорстокого поводження з собаками. У мережі оприлюднили приголомшливе відео знущань, після чого інструкторку звільнили.