Шантажировали порнографией и представлялись сотрудниками НАПК: полиция разоблачила преступников

В нескольких регионах Украины действовали коллекторы, которые вымогали у людей деньги. Для этого они запугивали их липовой порнографией и представлялись работниками официальных властных структур.

Разоблачил преступников Департамент внутренней безопасности Нацполиции. Так называемые коллекторские центры действовали в 5 регионах Украины.

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Коллекторы угрожали людям

В Департамент внутренней безопасности НПУ поступило обращение, что люди представляются работниками официальных властных структур, в том числе и работниками НАПК, и требуют отдать долги или даже принуждают к этому.

При проверке оперативники ДВБ установили причастных к противоправным действиям, это – сотрудники коллекторских компаний,

– говорится в сообщении.

Правоохранители узнали, что преступники прибегали к угрозам расправой и распространением в соцсетях фальсифицированных порнографических фото.

Преступников задержали

После постановления суда, правоохранители вместе с полицией особого назначения провели более 2 десятков обысков по расположению офисов банковских посредников.

Полиция установила, что:

среди вымогателей – гражданские лица, нотариусы и частные исполнители;

так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории Киева и области, а также Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона.

Полиция обнаружила и изъяла оргтехнику, носители информации, мобильные телефоны и документацию. Вещественные доказательства отправили на экспертизу. По результатам предоставят правовую квалификацию действиям фигурантов.

Преступников, которые шантажировали людей и требовали деньги задержали / Фото Нацполиции

Что говорят в НАПК

В НАПК еще в мае 2020 года сообщали, что преступники давили на людей в интересах коллекторов, представляясь должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Там также добавили, что преступники угрожали привлечением к уголовной или административной ответственности за нарушение требований закона "О предотвращении коррупции" в случае отказа уплаты долга "Финансовой компании "Сити Финанс".

В НАПК предупреждают, что они обращаются к декларантам, используя средства электронного кабинета Реестра деклараций, официальную электронную почту, заканчивающуюся на @nazk.gov.ua, стационарные телефоны, начинающиеся на 044 и почтовыми отправлениями.

Следователи Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора, открыли уголовное дело за вымогательство, ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, а также принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств.