Поэтому банк сформировал к ней требование уплатить долг и подал в суд. Девушка нашла деньги и погасила кредит полностью в 2014 году.

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Алина Тимофеева, пострадавшая от действий коллекторов, рассказала, что закрывала исполнительный лист через соответствующую службу и все документы о полной выплате долга у нее были.

"До 2020 года я спала спокойно, зная, что все у меня погашено, что нет никаких долгов. Но в 2020 году коллекторская компания решила, что я почему-то должна еще раз заплатить кредит", – рассказала девушка.

Дальше все, как по сценарию: "письма счастья" и бесконечные телефонные звонки с требованиями вернуть деньги. По словам Тимофеевой, звонки были каждый день и соответствующие люди абсолютно не реагировали на то, что кредит полностью выплачен. Девушку просили предоставить документы, поэтому она их послала.

Коллекторы подали иск в суд

Однако наличие документов не остановило коллекторскую компанию подать иск в суд. Поэтому девушке пришлось доказывать свою правоту перед Фемидой. Правда оказалась на стороне пострадавшей, но и это еще не был конец.

Пришли сообщения на мои банкинги, что у меня арестованы все счета и все имущество,

– рассказала Алина Тимофеева.



Девушке пришлось обратиться в суд / Фото 24 канала

Оказывается, что коллекторская компания обратилась к частному нотариусу, который на основании справки от самих коллекторов выдал исполнительную надпись.

Пострадавшая принципиально потребует справедливости

В ответ Алина Тимофеева тоже обратилась в суд. Дело рассмотрят в ближайшее время, также юристы посоветовали девушке сообщить правоохранителям о преступлении совершенном коллекторами, соответственно, подтвердить это заявлением в суд.

Отстоять свои права самостоятельно было бы очень сложно, рассказала девушка, поэтому она обратилась к адвокатам, что также не дешево.



Юристы посоветовали сообщить правоохранителям о преступлении / Фото 24 канала

"Коллекторы требуют 39 800 – примерно 40 тысяч гривен, юристам я уже заплатила 54 тысячи гривен. Мне юристы обходятся дороже, чем та сумма, которую требуют от меня коллекторы, на что и рассчитано – что человек просто не будет судиться. Я просто пошла на принцип", – объяснила Алина Тимофеева.